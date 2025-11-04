Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Tuyên bố Độc lập của Timor-Leste và cột mốc gia nhập ASEAN

Theo Bộ trưởng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002, Việt Nam và Timor-Leste luôn duy trì quan hệ hữu nghị chân thành, ngày càng tin cậy và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai nước tuy cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập, phát triển và hội nhập.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Timor-Leste kỷ niệm 50 năm ngày Tuyên bố Độc lập; nhấn mạnh đến nay, Timor-Leste đã có những bước phát triển nhanh chóng và hội nhập quốc tế sâu rộng; là một quốc gia đa văn hóa, nơi hội tụ nhiều sắc tộc và nền văn hóa đa dạng.

“Chúng ta có quyền tự hào khi nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ qua: hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste không ngừng được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp Việt Nam, tiêu biểu là Telemor (Viettel), đã trở thành biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị và hợp tác hiệu quả, giúp kết nối người dân Timor-Leste trong kỷ nguyên số, tạo công ăn việc làm và đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia. Không ít sinh viên Timor-Leste đã chọn Việt Nam làm điểm đến học tập, trở thành những cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam sẽ sớm thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste, làm cầu nối cho các nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN – một cột mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Cộng đồng ASEAN. Việt Nam tự hào có thêm một thành viên mới trong đại gia đình ASEAN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng rằng, sự gia nhập của Timor-Leste sẽ góp phần củng cố sức mạnh tập thể, tăng cường đoàn kết và nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam cam kết sẽ cùng các nước ASEAN tăng cường phối hợp và hỗ trợ Timor-Leste hoàn thành đầy đủ các tiêu chí trong Lộ trình trở thành Thành viên chính thức của ASEAN, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình hội nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira cho biết, đối với người dân Timor-Leste, việc gia nhập ASEAN đã biến giấc mơ thành hiện thực, đồng thời là sự khẳng định mạnh mẽ cho hành trình kiên cường, quyết tâm và hy vọng của người dân Timor-Leste. Đối với ASEAN, đây là sự tiếp nối của một tầm nhìn: một đại gia đình các quốc gia thực sự đoàn kết, gắn kết nhau bởi những giá trị chung, khát vọng chung và vận mệnh chung.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Timor-Leste, Đại sứ João Pereira xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các quốc gia thành viên của ASEAN, tới Chủ tịch của ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác của ASEAN. Sự tin tưởng, động viên và tinh thần đoàn kết vững chắc của các nước thành viên đã làm nên lịch sử ngày hôm nay.

Đại sứ João Pereira chia sẻ sự khởi đầu mới này mang đến nhiều cơ hội to lớn về mặt thương mại, đầu tư, giáo dục và kinh tế số. Timor-Leste sẵn sàng học hỏi, đổi mới và duy trì quản trị tốt, củng cố các thể chế, cùng nhau hướng tới phát triển bền vững.

“Đây là khởi đầu cho một chương mới đầy cảm hứng. Timor-Leste sẽ là một thành viên đóng góp tích cực cùng với các thành viên ASEAN thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN – một ASEAN hòa bình, thịnh vượng, kiên cường và lấy người dân làm trung tâm.” Đại sứ Timor-Leste João Pereira xúc động phát biểu.

Tham dự buổi lễ, Trưởng đoàn Đại sứ ASEAN tại Việt Nam, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai vinh dự được chào đón thành viên mới nhất gia nhập ASEAN. Đại sứ Tan Yang Thai khẳng định, các nước thành viên sẽ tiếp tục hỗ trợ sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của Timor-Leste trên tất cả các trụ cột - thông qua hợp tác thực tiễn, quan hệ đối tác giữa các tổ chức và các kết quả chung để duy trì đà phát triển, thu hẹp những khoảng cách còn tồn tại và đảm bảo sự sẵn sàng phù hợp với các nguyên tắc của ASEAN.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện quyết tâm của nhân dân Timor-Leste trên con đường phát triển bền vững, vì một tương lai hòa bình và thịnh vượng của khu vực./.