Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự lễ Kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Long.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Diễn văn kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày nêu rõ, đồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa (bí danh Sáu Dân) sinh ngày 23/11/1922 trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm, thấu hiểu nỗi thống khổ của các tầng lớp Nhân dân dưới ách nô dịch, bóc lột nặng nề của chế độ thực dân, phong kiến, đồng chí sớm có tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng. Năm 1938, khi mới 16 tuổi, đồng chí tham gia tổ chức Thanh niên phản đế; tháng 11/1939, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.



Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đồng chí Võ Văn Kiệt trải qua nhiều cương vị công tác: Bí thư Chi bộ xã Trung Hiệp, Huyện ủy viên huyện Vũng Liêm; Ủy viên chính trị dân quân cách mạng Liên tỉnh Tây Nam Bộ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Rạch Giá, rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá; Bí thư Khu ủy T4 (Sài Gòn - Gia Định); Bí thư Khu ủy Khu 9; Bí thư Quân khu ủy Khu 9; Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục Miền Nam...



Đánh giá về những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược và thống nhất đất nước, Đảng ta khẳng định “Trong những năm tháng dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần chủ động cách mạng tiến công, kiên cường bám dân, bám đất ở những địa bàn xung yếu và ác liệt nhất, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử”.





Thủ tướng Phạm Minh Chính với Phu nhân Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các đại biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Võ Văn Kiệt được Đảng, Nhà nước giao đảm trách chức vụ Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng. Năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.



Tháng 3/1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị; tháng 4/1982, được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986), đồng chí Võ Văn Kiệt tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.



Với kiến thức, kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn, nhiều ý tưởng, đề xuất của Đồng chí về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, thực hiện cơ chế khoán hộ nhằm giải quyết vấn đề lương thực; khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất hàng hóa và khai thác mọi nguồn hàng phục vụ tiêu dùng, cải thiện đời sống nhân dân và phục vụ xuất khẩu... được đưa vào Văn kiện Đại hội, góp phần hình thành đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, mở ra thời kỳ phát triển ổn định và đi lên mạnh mẽ của đất nước. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII, đồng chí được bầu lại làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.



Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng (6/1991), đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, tiếp tục lãnh đạo Chính phủ trên cương vị Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng. Tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa VIII (tháng 8/1991), Đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX (tháng 10/1992), đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí đã cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo Chính phủ thực hiện hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng. Dưới sự lãnh đạo kiên quyết, táo bạo, trên tinh thần “đổi mới toàn diện” của Chính phủ, đất nước ta đã có bước phát triển to lớn về kinh tế - xã hội. Nhiều công trình trọng điểm của đất nước mang đậm “dấu ấn Võ Văn Kiệt” được xây dựng trong thời kỳ này như: Đường dây tải điện 500 KV Bắc - Nam; Đường Hồ Chí Minh; Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài; Công trình Thủy điện Trị An; Chương trình khai phá Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên; Nhà máy lọc dầu Dung Quất; xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam… đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.



Trên lĩnh vực đối ngoại, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trực tiếp tham gia thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (1991); với Hoa Kỳ (1995); gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (1995); chỉ đạo thiết lập sự liên kết kinh tế với các nước trong khu vực và các tổ chức kinh tế quốc tế, nhằm khơi dậy và phát huy các nguồn lực bên trong và bên ngoài, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, phá vỡ thế bao vây cấm vận, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên hội nhập, phát triển. “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, là công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là công lao đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, trong đó có đồng chí Võ Văn Kiệt.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân. Với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đối với đồng chí, đổi mới là sáng tạo, là biết khai thác, phát huy thế mạnh của đất nước, dân tộc, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; là vượt qua những tư duy cũ kỹ, lạc hậu và phong cách lãnh đạo quan liêu, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cách mạng đề ra.



Xuất phát từ tấm lòng yêu nước, thương dân, lòng tự hào dân tộc, đồng chí Võ Văn Kiệt chủ động đến với cách mạng, đến với Nhân dân, học hỏi, bàn bạc với dân tìm ra cách làm hiệu quả nhất. Đồng chí luôn tâm niệm, để được Nhân dân ủng hộ, bất kỳ công việc gì, phải thực hành dân chủ “lấy dân làm gốc”, phải dựa vào dân, phát huy trí tuệ và sức mạnh của Nhân dân mới có thể giành thắng lợi.



Diễn văn kỷ niệm cũng nêu rõ, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, hơn 35 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển và hoàn thiện.



Tính đến năm 2022, quy mô nền kinh tế ước đạt gần 400 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD; quy mô thương mại khoảng 750 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Việt Nam từ một nước không đủ lương thực cho tiêu dùng, trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, lâm nghiệp đứng hàng đầu thế giới.



Về đối ngoại, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 190 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; là thành viên tích cực và có trách nhiệm của nhiều tổ chức quốc tế như: hai lần được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (khóa 77); thành viên Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, WTO...; Việt Nam đã ký kết 15 Hiệp định thương mại tự do với trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Việt Nam xây dựng xã hội văn minh, nhân văn hướng về con người; thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình “Xóa đói giảm nghèo”; “Chương trình nước sạch nông thôn”, chương trình “Xây dựng nông thôn mới”... Về Giáo dục - Y tế: Chương trình “Xóa nạn mù chữ, phổ cập trình độ tiểu học cho toàn dân” đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 92%, tiến tới mục tiêu 100% người dân được hưởng bảo hiểm. Về quốc phòng - an ninh: Giữ vững chủ quyền quốc gia, biển đảo; bảo vệ vững chắc biên giới lãnh thổ của Tổ quốc; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, trọn đời cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. “Cuộc đời đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và mãi mãi noi theo”. Nhớ về đồng chí Võ Văn Kiệt, chúng ta nguyện học tập và làm theo phong cách, đạo đức của đồng chí, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, đặt lợi ích của Nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.



Trong giai đoạn cách mạng mới, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hãy ra sức học tập, noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt và các vị cách mạng tiền bối; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường; chủ động, linh hoạt, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa Trung ương và địa phương, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.



Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, người đã từng nhiều năm công tác cùng đồng chí Võ Văn Kiệt phát biểu, ôn lại những kỷ niệm, tình cảm sâu sắc với Thủ tướng Võ Văn Kiệt.



Câu chuyện của đồng chí Phạm Chánh Trực về Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho thấy ông là nhà lãnh đạo tài năng, kiên cường, tràn đầy năng lượng, đậm chất cách mạng, có tư duy đổi mới, sâu sát thực tiễn và hành động quyết liệt vì lợi ích của đất nước, nhân dân; bên cạnh đó Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn là người đôn hậu, chí tình, chí nghĩa.



Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Diễm, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; đồng thời bày tỏ quyết tâm, nêu gương, học tập Thủ tướng Vũ Văn Kiệt, ra sức thi đua lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.



Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi quê hương Vĩnh Long sản sinh ra người con xuất sắc Võ Văn Kiệt. Tỉnh Vĩnh Long nguyện phấn đấu xây dựng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp như mong muốn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Cái Cam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước khi dự Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ đã thực hiện nghi thức khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Cái Cam thuộc dự dán xây dựng đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long - công trình chào kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).



Dự án đường Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài 3,6km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, cầu Cái Cam gồm 2 nguyên đơn, mỗi nguyên đơn dài 480m. Cầu Cái Cam được khởi công xây dựng ngày 30/10/2020.



Sau khi đưa vào sử dụng, đường Võ Văn Kiệt và cầu Cái Cam sẽ đảm bảo kết nối Trung tâm hành chính của tỉnh với khu đô thị thành phố Vĩnh Long và Trung tâm hành chính của các huyện; đồng thời kết nối với các tỉnh qua tuyến trành thành phố Vĩnh Long và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo cảnh quan đô thị và góp phần phát triển và hình thành các khu đô thị mới văn minh, hiện đại cho thành phố Vĩnh Long trong thời gian tới./.