Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phân theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị có 44; công trình công nghiệp có 57; hạ tầng kỹ thuật có 36; nhà ở xã hội có 22; nông nghiệp và phát triển nông thôn có 6; văn hóa, thể thao có 3; giáo dục 12; quốc phòng 1 và y tế 10 dự án, công trình. Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.



Tiêu biểu trong các công trình khánh thành có: Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội) của Tập đoàn Vingroup - công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng; dự án cầu Rạch Miễu - một công trình cho thấy nỗ lực của ngành Xây dựng Việt Nam khi làm chủ công nghệ xây dựng cầu dây văng nhịp lớn, nhà thầu thiết kế, thi công đều của Việt Nam và thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Về dự án khởi công, sáng nay, tại Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Tập đoàn Viettel sẽ khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel, đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Tại điểm cuối tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi (ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn khởi công Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi; đường giao thông Đất Mũi – Cảng Hòn Khoai; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Bên cạnh đó, khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô 76,9 ha, tổng mức đầu tư 79.790 tỷ đồng. Khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh; Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị 1.565 tỷ đồng…



Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo của giai đoạn 2026 - 2030; tạo công ăn việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.