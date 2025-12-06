Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện. Ngày hội không chỉ là một lễ kỷ niệm mà là cơ hội để mỗi người dân và du khách có thể “bước đi, chạm vào” và “cảm nhận” niềm hạnh phúc chân thực của đất nước Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu khai mạc ngày hội.

Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Việt Nam vươn lên đứng thứ 46 trong báo cáo chỉ số hạnh phúc toàn cầu, tăng 8 bậc so với năm trước. Con số này không chỉ là thành tích thống kê, mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc kiến tạo một môi trường an lành, nhân văn, phản ánh sâu sắc tinh thần lạc quan, nhân ái của người Việt. Ngày hội ra đời còn để phản ánh khát vọng và sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân trong việc tiến tới một tương lai phồn vinh, thịnh vượng.

Một phần không thể thiếu của Ngày hội là Giải thưởng Happy Vietnam lần thứ 3, được tổ chức trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam - Vietnam.vn. Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết, năm 2025, cuộc thi đã gặt hái thành công lớn khi thu hút được hơn 4.600 tác giả với hơn 17.000 tác phẩm ảnh và video clip, tăng gấp 1,7 lần so với năm ngoái.

Mỗi tác phẩm tham dự là một “lăng kính hạnh phúc”, một lát cắt chân thực, xúc động về một Việt Nam yên bình, xinh đẹp, phát triển và thay đổi tích cực từng ngày. Các tác phẩm đã cùng nhau tạo nên một bức tranh toàn cảnh: từ những cánh đồng lúa vàng óng ả ở miền Bắc, sắc xanh núi rừng Tây Nguyên, đến sự nhộn nhịp của các đô thị hiện đại.

Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi diễn ra tại lễ khai mạc “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025”

Năm 2025 mang nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các tác phẩm của Happy Vietnam đã cùng nhau tạo nên những mảnh ghép ý nghĩa, khẳng định hạnh phúc được tạo dựng trên nền tảng hòa bình và phát triển bền vững.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc được thiết kế như một Hành trình Trải nghiệm đa dạng và phong phú mang tên “Con đường Hạnh phúc”, kéo dài từ phố Lê Thái Tổ, qua phố Đinh Tiên Hoàng, phố Hàng Khay, và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Niềm vui của các cặp đôi tham dự sự kiện.

Hành trình được chia thành 13 điểm trải nghiệm, ví như 13 “nhịp cảm xúc” khác nhau, đưa người tham dự đi qua những câu chuyện kỳ diệu của cuộc sống Việt Nam:

Triển lãm Việt Nam hạnh phúc

Không gian tương tác số hóa

Photobooth và các khu trưng bày nghệ thuật

Cây Hạnh phúc – nơi gửi gắm những ước nguyện và hạt mầm yêu thương.

Lăng kính hạnh phúc và Bản đồ hạnh phúc

Hạnh phúc của dân tộc Việt Nam được tạo nên từ những điều bình dị nhất: ánh mắt trong veo của trẻ thơ, nụ cười hiền hậu của ông bà, cái nắm tay thật chặt, hay những bước chân rắn rỏi của người lính gìn giữ hòa bình. Chính những giá trị tưởng chừng nhỏ bé ấy đã tạo nên sức mạnh bền bỉ qua hàng nghìn năm lịch sử, và chính người dân là chủ thể tạo nên, truyền cảm hứng cho câu chuyện hạnh phúc của Việt Nam.

Các cặp đôi cùng các con thể hiện niềm vui khi được tham dự “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025”

Ngay sau Lễ Khai mạc, một sự kiện cộng đồng ý nghĩa đã diễn ra: Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi. Lễ cưới này không chỉ là lời chúc phúc cho các đôi uyên ương mà còn là biểu tượng cho hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc của đất nước, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, gắn kết và giàu giá trị cộng đồng.

Triển lãm ảnh Việt Nam hạnh phúc thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm ảnh Việt Nam hạnh phúc được trưng bày trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest sẽ trở thành một sự kiện văn hóa thường niên, là tiền đề để gợi nhớ rằng hạnh phúc của người Việt được xây nên từ hòa bình, yêu thương, ý chí vượt khó và tinh thần đoàn kết. Ngày hội là lời khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam không chỉ là điểm đến của vẻ đẹp đất nước, con người, mà còn là điểm đến của sự nhân văn, hòa bình, và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp./