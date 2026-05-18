Lễ khai mạc Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Cải lương là minh chứng sinh động cho khả năng dung hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở thời đại. Đây không chỉ là một hệ thống giá trị nghệ thuật đặc sắc về âm nhạc, lời ca, mà còn ghi dấu ấn sâu đậm bởi giá trị nhân văn, lòng yêu nước và đạo lý truyền thống. Trong bối cảnh công nghệ số thay đổi thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng, việc bảo tồn cải lương không chỉ là giữ gìn di sản mà còn là trách nhiệm khơi dậy sức sáng tạo cho văn hóa Việt Nam thời kỳ mới. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghề nghiệp, mà còn mang sứ mệnh chính trị và văn hóa quan trọng, là sự kiện chuyên nghiệp đầu tiên sau khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ra đời. Trong bối cảnh cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cuộc thi là minh chứng cho tư duy chiến lược mới, định vị văn hóa là "nguồn lực nội sinh", động lực to lớn và trụ cột cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi cuộc thi diễn ra vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới 50 năm ngày Thành phố vinh dự mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang sở hữu một không gian văn hóa rộng lớn hơn, kết nối chiều sâu văn hóa của các địa phương giàu truyền thống như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Cuộc thi là dịp để tiếp tục lan tỏa tình yêu nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với bảo tồn giá trị truyền thống.

Diễn ra từ ngày 17-23/5, Cuộc thi Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026 quy tụ 45 diễn viên xuất sắc đến từ 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc. Sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bắt đầu vào phần tranh tài. Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích thí sinh mang đến tiểu phẩm, trích đoạn có sự tìm tòi, sáng tạo trong dàn dựng và phong cách biểu diễn. Tuy nhiên, mọi sự đổi mới đều phải dựa trên tôn chỉ giữ gìn những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật cải lương – từ cách luyến láy, nhả chữ đến bộ tịch diễn xuất, khả năng làm chủ các làn điệu, bài bản đặc trưng. Tiêu chí xét giải tập trung vào sức ca, vũ đạo và diễn xuất truyền cảm, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hành động tâm lý và hình thể.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Quy chế cuộc thi được thiết kế chặt chẽ, khuyến khích sáng tác mới, không diễn lại trích đoạn đã từng được trao giải. Mỗi thí sinh có tối đa 25 phút (35 phút cho cặp diễn) để chinh phục Hội đồng Giám khảo bằng giọng ca, vũ đạo và khả năng hóa thân vào nhân vật.

Cuộc thi một lần nữa khẳng định cam kết của ngành Văn hóa trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nhân văn của nghệ thuật truyền thống, quảng bá rộng rãi nét đẹp văn hóa này đến đông đảo công chúng. Đây cũng là bệ phóng quan trọng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với di sản văn hóa dân tộc./.