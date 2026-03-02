Tin tức
Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình lan tỏa thông điệp sống hướng thiện
Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ Hoàng Châu Khôi nhấn mạnh, Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong dịp đầu năm mới. Lễ hội không chỉ là dịp để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn là cơ hội để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.
Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì Chùa Phật Quang Hòa Bình cho biết, nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng theo nghi thức Phật giáo và phong tục địa phương. Nổi bật là Lễ dâng hương và tế lễ cầu nguyện quốc thái dân an. Trong không gian linh thiêng của chùa, các vị chức sắc, đại biểu và đông đảo phật tử đã thành kính dâng hương, cầu nguyện cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc, gia đình hạnh phúc, mọi việc hanh thông trong năm mới.
Một trong những điểm nhấn của lễ hội là nghi thức khởi kiệu cung rước Phật - Thánh. Đoàn rước với cờ, lọng, tàn, nhạc lễ cùng đội hình rước kiệu trang nghiêm đã di chuyển qua các tuyến đường, tạo nên không khí rộn ràng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân. Nghi thức rước không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với Đức Phật và các bậc tiền nhân mà còn mang ý nghĩa cầu phúc, cầu an cho cộng đồng.
Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui xuân, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Khu vực sân chùa và các không gian phụ cận được bố trí các gian hàng truyền thống giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực địa phương. Các gian hàng không chỉ tạo không khí nhộn nhịp cho lễ hội mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa - du lịch của địa phương.
Các trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo thanh thiếu niên và người dân tham gia, cổ vũ. Tiếng trống hội, tiếng reo hò hòa cùng sắc màu rực rỡ của cờ hoa tạo nên bức tranh sinh động, phản ánh đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng.
Chị Bùi Thị Huyên, tỉnh Ninh Bình cho biết, đến tham dự Lễ hội Xuân tại Chùa Phật Quang năm 2026, chị ấn tượng trước không gian thanh tịnh, linh thiêng và cảnh quan thiên nhiên hài hòa. Lễ hội không chỉ là dịp chiêm bái, cầu bình an đầu năm mà còn mang lại cảm giác thư thái, giúp cân bằng đời sống tinh thần sau những ngày làm việc bận rộn. Các hoạt động văn hóa, nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách tham gia. Không khí lễ hội vui tươi nhưng vẫn giữ được nét tôn nghiêm của chốn cửa Phật, để lại trong lòng du khách những cảm xúc tốt đẹp và mong muốn quay trở lại trong những mùa xuân tiếp theo.
Những năm qua, Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình ngày càng thu hút đông đảo người dân và du khách, trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa tinh thần của địa phương. Thông qua các hoạt động lễ hội, chính quyền và nhà chùa mong muốn lan tỏa thông điệp sống hướng thiện, đề cao tinh thần từ bi, hỷ xả của đạo Phật; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.