Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình lan tỏa thông điệp sống hướng thiện

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là nghi thức khởi kiệu cung rước Phật - Thánh. Đoàn rước với cờ, lọng, tàn, nhạc lễ cùng đội hình rước kiệu trang nghiêm đã di chuyển qua các tuyến đường, tạo nên không khí rộn ràng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân. Nghi thức rước không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với Đức Phật và các bậc tiền nhân mà còn mang ý nghĩa cầu phúc, cầu an cho cộng đồng.

Không khí lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui xuân, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Khu vực sân chùa và các không gian phụ cận được bố trí các gian hàng truyền thống giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực địa phương. Các gian hàng không chỉ tạo không khí nhộn nhịp cho lễ hội mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa - du lịch của địa phương.Các trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo thanh thiếu niên và người dân tham gia, cổ vũ. Tiếng trống hội, tiếng reo hò hòa cùng sắc màu rực rỡ của cờ hoa tạo nên bức tranh sinh động, phản ánh đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng.Chị Bùi Thị Huyên, tỉnh Ninh Bình cho biết, đến tham dự Lễ hội Xuân tại Chùa Phật Quang năm 2026, chị ấn tượng trước không gian thanh tịnh, linh thiêng và cảnh quan thiên nhiên hài hòa. Lễ hội không chỉ là dịp chiêm bái, cầu bình an đầu năm mà còn mang lại cảm giác thư thái, giúp cân bằng đời sống tinh thần sau những ngày làm việc bận rộn. Các hoạt động văn hóa, nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách tham gia. Không khí lễ hội vui tươi nhưng vẫn giữ được nét tôn nghiêm của chốn cửa Phật, để lại trong lòng du khách những cảm xúc tốt đẹp và mong muốn quay trở lại trong những mùa xuân tiếp theo.