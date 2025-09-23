Lễ hội Wallonie 2025: Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam - Bỉ

Bộ trưởng - Thủ hiến Wallonia Adrien Dolimont; Thủ tướng Bỉ Bart De Weve và Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, năm nay đánh dấu lần thứ 102 lễ hội Wallonie được tổ chức, kéo dài từ ngày 12 - 22/9, với một dấu ấn đặc biệt: Việt Nam là khách mời danh dự. Tại Nhà hát Namur, trong không gian trang trọng của buổi lễ chính thức, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được dựng trang nghiêm bên cạnh quốc kỳ Bỉ, trở thành biểu tượng sống động cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever; Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie, Adrien Dolimont; Chủ tịch Cơ quan lập pháp vùng Wallonie, ông Willy Borsus; cùng nhiều quan chức cấp cao liên bang và vùng Wallonie. Từ Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi thông điệp qua video: “Việt Nam rất vinh dự là khách mời danh dự của Lễ hội Wallonie. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh hơn 50 năm hợp tác Việt Nam – Bỉ và hơn 30 năm gắn bó với Wallonie, hướng tới một tương lai hợp tác bền vững”.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, hợp tác Việt Nam – Bỉ đã không ngừng phát triển. Hiện Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ở cấp địa phương, hợp tác giữa Việt Nam với vùng Wallonie và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp là điểm sáng suốt 3 thập kỷ qua. Từ năm 1993, nhiều chương trình hợp tác hiệu quả đã được triển khai trong y tế, đào tạo nghề, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại các trường đại học ở Wallonie, trở thành những “sứ giả tri thức” góp phần vun đắp tình hữu nghị.

Giao lưu văn hóa cũng ngày càng đậm nét. Namur và Huế, hai thành phố kết nghĩa, thường xuyên trao đổi đoàn nghệ thuật. Người dân Huế từng say mê trước những màn biểu diễn cà kheo đặc sắc của nghệ sĩ Bỉ tại Festival Huế, còn tại Namur, lá cờ Việt Nam tung bay trong lễ hội như một biểu tượng trân trọng tình bằng hữu.