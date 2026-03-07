Lễ hội Việt - Nhật: Thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản

Tiết mục giới thiệu cổ phục Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ngày 7/3, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh (JVF11) có chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em - Trái đất - Tương lai” đã khai mạc tại Công viên 23/9, phường Bến Thành với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Lễ hội Việt - Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế có ý nghĩa đặc biệt, biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị và sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Lễ hội đã phát triển thành không gian kết nối đa lĩnh vực, từ văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch đến giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ phát biểu chúc mừng lễ hội. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi bước sang thập niên thứ hai phát triển, mở ra một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng và cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia; không chỉ là sự tiếp nối của một truyền thống tốt đẹp mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đồng hành, hợp tác và cùng kiến tạo tương lai giữa hai dân tộc.

Ông Võ Văn Minh bày tỏ tin tưởng, những hoạt động phong phú tại Lễ hội sẽ tạo nên một không gian văn hóa sinh động và đầy cảm xúc, nơi người dân hai nước - đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, hiểu nhau hơn và cùng hướng tới tương lai bền vững. Thông qua những trải nghiệm văn hóa, những cuộc gặp gỡ chân thành và khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa tại Lễ hội, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng bền chặt, sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Nhật, Trưởng Ban Danh dự Ban Tổ chức Lễ hội Việt - Nhật 2026 cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Lễ hội trở thành trung tâm kết nối, nơi văn hóa và con người hai nước gặp gỡ, sẻ chia và đồng điệu.

Bà Hashimoto Seiko, Thượng Nghị sỹ, đồng Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Việt-Nhật 2026 phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo ông Takebe Tsutomu, từ nền tảng của Lễ hội, hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng phát triển thông qua giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển nguồn nhân lực, đồng thời lan tỏa những giá trị mới ra khu vực châu Á và toàn thế giới; cùng hướng tới việc xây dựng một trung tâm giao lưu thực chất, nơi các hoạt động hợp tác kinh tế và kết nối nhân lực có sự giao thoa và phát triển.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, sau hơn 10 năm hình thành, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là sự kiện giao lưu văn hóa mà còn là sự kết nối giá trị, vun đắp tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Lễ hội Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 11 còn đặc biệt và ý nghĩa hơn khi là sự kiện mở đầu cho các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong năm 2026 - năm đầu tiên sau khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, Nhật Bản vừa tổ chức thành công kỳ bầu cử Hạ viện và hai nước có ban lãnh đạo mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị củng cố tình cảm gắn bó chân thành, sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thiết thực làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Các sự kiện chính của Lễ hội diễn ra trong hai ngày 7 - 8/3 tại nhiều địa điểm của Thành phố gồm chuỗi sự kiện giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm Việt Nam - Nhật Bản; hội thảo xúc tiến du lịch, hợp tác giáo dục Nhật Bản tại Việt Nam; hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, giao lưu thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra chương trình đạp xe hữu nghị; sự kiện COS-MIC ASIA in JVF; cuộc thi thiết kế Áo dài, Workshop thiết kế Kimono; lễ hội YOSAKOI lần thứ 1; biểu diễn và giao lưu nhã nhạc Việt Nam - Nhật Bản…

Đặc biệt, chương trình giao lưu, quảng bá thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch Việt Nam - Nhật Bản đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với những tiết mục trẻ trung, sôi động của nghệ sĩ hai nước như, ca sĩ Đông Nhi, B Ray và CAPTAIN BOY và nhóm nhạc khách mời từ Nhật Bản “Psychic Fever From Exile Tribe”… mang lại những phút giây hứng khởi cho khán giả Thành phố./.