Tin tức
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội: Bản hòa ca của sắc màu văn hóa và tình hữu nghị
* Nơi hội tụ của tinh hoa nhân loại
Diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, quy tụ 48 quốc gia, 45 không gian văn hóa, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật, 12 đơn vị xuất bản, cùng 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử các hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam.
Với chủ đề “Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, lễ hội được định vị như một “ngày hội đa sắc màu” - nơi văn hóa trở thành ngôn ngữ chung kết nối nhân loại. Tại đây, những giai điệu, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không gian mở của Hoàng thành Thăng Long - biểu tượng ngàn năm văn hiến của Thủ đô, Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh.
Trong không gian “Con đường văn hóa”, du khách được du hành qua gần 50 quốc gia, từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Iran đến Lào, Angola, Cuba, Angola, Palestine… mỗi gian hàng là một “ô cửa” mở ra bản sắc riêng, từ trang phục truyền thống, nhạc cụ, hội họa đến trò chơi dân gian, nghi lễ cổ truyền...
Đến tham quan lễ hội, công chúng được trực tiếp trải nghiệm mặc trang phục dân tộc, thưởng thức các tiết mục dân vũ, hay tham gia workshop ẩm thực quốc tế, nơi đầu bếp từ bốn châu lục cùng chia sẻ tinh hoa ẩm thực của dân tộc mình. Người dân và du khách không chỉ được nếm hương vị ẩm thực thế giới tại khu ẩm thực, mà còn được tự tay chế biến, trải nghiệm các món ăn trong workshop văn hóa.
Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn dân gian như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chầu văn, Dân vũ Việt Nam, cùng tiết mục quốc tế đến từ Nga, Campuchia, Pakistan, Indonesia, Cuba, Venezuela… đã tạo nên bức tranh âm nhạc sống động, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối trái tim. Chương trình chiếu phim quốc tế giới thiệu 22 tác phẩm điện ảnh từ nhiều quốc gia, mang đến cho công chúng những lát cắt về văn hóa, thân phận và khát vọng con người.
Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là đêm “Bước chân Di sản” diễn ra tối 11/10 nơi thăng hoa của cảm xúc và tinh thần nhân văn. Gần 100 bộ trang phục truyền thống và đương đại đến từ các quốc gia, đã biến sân khấu Hoàng thành Thăng Long thành sàn catwalk đa văn hóa, nơi thời trang trở thành ngôn ngữ đối thoại giữa các nền văn minh.
Các bộ sưu tập như “Hanoi in Hà Nội” (Nhà thiết kế Vũ Việt Hà), “Heritage in Hà Nội” (Nhà thiết kế Anh Thư - thương hiệu Ngân An), hay “Dệt họa Vân Yên” (Nhà thiết kế Nguyễn Mị)… kể lại những câu chuyện văn hóa của dân tộc bằng chất liệu tơ tằm, họa tiết cổ phục, hoa văn truyền thống.
Đặc biệt, màn trình diễn của các phu nhân Đại sứ quán các nước đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt cuốn hút người xem. Mỗi phu nhân mang đến một lát cắt văn hóa đặc trưng của đất nước mình, thể hiện qua trang phục truyền thống và thông điệp giao lưu quốc tế…
* Tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa
Trong không gian của Hoàng thành Thăng Long, hàng vạn người dân và du khách trong và ngoài nước đã hòa mình vào không khí sôi động, đa sắc màu của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ I. Sân khấu, gian hàng trưng bày đều rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười, những màn trình diễn nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm đặc sắc. Không chỉ là dịp để khám phá các nền văn hóa độc đáo, lễ hội còn mang đến cảm xúc tự hào, gắn kết cộng đồng và lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội - điểm hẹn văn hóa, nơi giao thoa của tinh hoa thế giới.
Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa, điểm nổi bật khiến Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội khác biệt với các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế trước đây là tính tổng hợp, tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới, từ nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãm, tới ẩm thực, văn học…
Điều đặc biệt nữa, lễ hội chú trọng tới tính tương tác, trải nghiệm của người dân, đặt người dân vào vị trí trung tâm. Người dân và du khách tham gia lễ hội không chỉ được thưởng thức những bản nhạc, điệu múa, mà còn trải nghiệm trang phục dân tộc các nước, nếm và làm thử các món ăn đặc trưng từ các nền ẩm thực trên thế giới, hòa mình vào các vũ điệu dân ca, dân vũ…
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai cho biết, ông vinh dự khi được tham gia sự kiện này, nơi hội tụ văn hóa thế giới, đồng thời cùng vui mừng khi được giới thiệu những nét văn hóa Malaysia với du khách Việt Nam và quốc tế tại lễ hội này thông qua ẩm thực, trang phục, trò chơi dân gian, triển lãm ảnh…
Đến tham quan lễ hội, chị Nguyễn Bích Nga, đến từ phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ, chi cùng gia đình đến Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội, tham quan các gian trưng bày, được tìm hiểu, khám phá văn hóa của nhiều quốc gia. “Mỗi gian trưng bày đều giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, đặc biệt, tôi và gia đình đặc biệt thích thú khi được thưởng thức, khám phá ẩm thực của nhiều nước tại lễ hội này”, chị Nguyễn Bích Nga chia sẻ.
Điểm trong những hoạt động đầy nhân văn, diễn ra trong lễ hội lần này là chương trình đấu giá thiện nguyện ủng hộ đồng bào vùng lũ. Theo đó, trong khuôn khổ Chương trình trình diễn thời trang “Bước chân Di sản” của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ I, đã diễn ra phiên đấu giá thiện nguyện để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.
Các sản phẩm đặc biệt được đấu giá gồm: Áo dài Hà Nội thập niên 30 - thiết kế bởi nhà thiết kế Vũ Việt Hà; thiết kế "Hoa sen vàng" của nhà thiết kế Anh Thư, thuộc thương hiệu Áo dài Ngân An; thiết kế "Yên Vũ" của nhà thiết kế Nguyễn Mị; thiết kế khăn lụa "Liên Vũ" của nhà thiết kế Văn Hằng đến từ thương hiệu DeSilk; thiết kế áo dài "Liên Vũ" thuộc bộ sưu tập Nguyệt Hoa của nhà thiết kế Hà Trịnh; tác phẩm gốm nghệ thuật đặc biệt mang tên "Mẹ và Con" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng; tác phẩm trang sức đặc biệt đến từ thương hiệu Hương Jewellery; bức tranh "Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng… Với tinh thần "tương thân tương ái", buổi đấu giá thiện nguyện đã thu được 2,5 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm để ủng hộ các đồng bào vùng lũ.
Theo Ban tổ chức, phiên đấu giá thiện nguyện không chỉ là nơi tôn vinh sự đa dạng văn hóa, mà còn là nơi kết nối trái tim và lòng nhân ái không biên giới, là nhịp cầu kết nối tấm lòng của nhân dân và bạn bè quốc tế với đồng bào đang chịu thiệt hại do mưa lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu, nhất là biến đổi khí hậu.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ I đã khép lại, nhưng lại mở ra một cánh cửa mới cho ngoại giao văn hóa Việt Nam. Thành công của lễ hội góp phần khẳng định mục tiêu xây dựng Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội trở thành lễ hội thường niên, thành thương hiệu văn hóa đối ngoại của Việt Nam, góp phần quảng bá văn hóa dân tộc, thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế./.