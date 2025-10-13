Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội: Bản hòa ca của sắc màu văn hóa và tình hữu nghị

Chào mừng các quốc gia đến tham dự lễ hội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

* Nơi hội tụ của tinh hoa nhân loại

Diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, quy tụ 48 quốc gia, 45 không gian văn hóa, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật, 12 đơn vị xuất bản, cùng 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử các hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam.



Với chủ đề “Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, lễ hội được định vị như một “ngày hội đa sắc màu” - nơi văn hóa trở thành ngôn ngữ chung kết nối nhân loại. Tại đây, những giai điệu, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không gian mở của Hoàng thành Thăng Long - biểu tượng ngàn năm văn hiến của Thủ đô, Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh.



Trong không gian “Con đường văn hóa”, du khách được du hành qua gần 50 quốc gia, từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Iran đến Lào, Angola, Cuba, Angola, Palestine… mỗi gian hàng là một “ô cửa” mở ra bản sắc riêng, từ trang phục truyền thống, nhạc cụ, hội họa đến trò chơi dân gian, nghi lễ cổ truyền...



Đến tham quan lễ hội, công chúng được trực tiếp trải nghiệm mặc trang phục dân tộc, thưởng thức các tiết mục dân vũ, hay tham gia workshop ẩm thực quốc tế, nơi đầu bếp từ bốn châu lục cùng chia sẻ tinh hoa ẩm thực của dân tộc mình. Người dân và du khách không chỉ được nếm hương vị ẩm thực thế giới tại khu ẩm thực, mà còn được tự tay chế biến, trải nghiệm các món ăn trong workshop văn hóa.



Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn dân gian như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chầu văn, Dân vũ Việt Nam, cùng tiết mục quốc tế đến từ Nga, Campuchia, Pakistan, Indonesia, Cuba, Venezuela… đã tạo nên bức tranh âm nhạc sống động, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối trái tim. Chương trình chiếu phim quốc tế giới thiệu 22 tác phẩm điện ảnh từ nhiều quốc gia, mang đến cho công chúng những lát cắt về văn hóa, thân phận và khát vọng con người.



Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là đêm “Bước chân Di sản” diễn ra tối 11/10 nơi thăng hoa của cảm xúc và tinh thần nhân văn. Gần 100 bộ trang phục truyền thống và đương đại đến từ các quốc gia, đã biến sân khấu Hoàng thành Thăng Long thành sàn catwalk đa văn hóa, nơi thời trang trở thành ngôn ngữ đối thoại giữa các nền văn minh.



Các bộ sưu tập như “Hanoi in Hà Nội” (Nhà thiết kế Vũ Việt Hà), “Heritage in Hà Nội” (Nhà thiết kế Anh Thư - thương hiệu Ngân An), hay “Dệt họa Vân Yên” (Nhà thiết kế Nguyễn Mị)… kể lại những câu chuyện văn hóa của dân tộc bằng chất liệu tơ tằm, họa tiết cổ phục, hoa văn truyền thống.



Đặc biệt, màn trình diễn của các phu nhân Đại sứ quán các nước đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt cuốn hút người xem. Mỗi phu nhân mang đến một lát cắt văn hóa đặc trưng của đất nước mình, thể hiện qua trang phục truyền thống và thông điệp giao lưu quốc tế…