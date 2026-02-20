Lễ hội Tiên Công - Nét văn hoá truyền thống của người dân Hiệp Hòa

Lễ hội Tiên Công phường Hiệp Hòa là lễ hội lớn nhất trong năm của phường, thu hút hàng nghìn người dân, du khách. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, du khách, các dòng họ cùng tập trung về đồi Mã De để tham dự lễ hội Tiên Công. Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa - tâm linh thường niên, mà còn là sợi dây thiêng liêng kết nối cộng đồng, hun đúc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Mỗi nén hương dâng lên các bậc tiền nhân là một lời nhắc nhở sâu sắc về cội nguồn, về trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa - lịch sử tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp qua bao thế hệ. Ông Đinh Sơn Thái, Trưởng tộc họ Đinh Khắc chia sẻ: "Lễ hội Tiên Công là dịp để các thế hệ con cháu trong tộc họ xa gần cùng hội tụ về đây, thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc Tiên công, các cụ Thủy tổ các tộc họ, các Anh hùng Liệt sĩ, những người đã có công khai ấp, lập làng, giữ đất, dựng xây và truyền lại cho chúng ta mảnh đất quê hương giàu truyền thống như ngày hôm nay. Mỗi thế hệ sau này cần ghi nhớ và duy trì nét văn hóa truyền thống này". Các tộc họ lên thắp hương tại bia Tiên Công. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN Các dòng họ mang lễ vật, rước kiệu tộc lên bia Tiên Công để thắp hương, báo công tiên tổ. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN Anh Bùi Xuân Nghị, tộc họ Bùi Trịnh cho biết, các đồ thờ cúng, kiệu, lễ vật, trang phục, chiêng trống…được con cháu trong tộc họ chuẩn bị tươm tất từ trước Tết. Đến ngày lễ, tất cả mọi người trong tộc họ đều tập trung tại nhà trưởng họ, làm lễ cúng gia tiên sau đó cùng rước kiệu, lễ vật lên miếu Tiên công. Sau khi hoàn thành, các thành viên lại tụ họp về nhà trưởng họ để liên hoan,quây quần, thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng nhau.

Công ơn sâu cả của các Cụ Tiên Công được ghi tạc bia đá vào năm Hồng Đức nguyên niên (Canh Dần 1470, năm Ất Mùi (1655). Bia năm Quý Mùi (1943) đặt tại đồi Mã De có ghi tên 14 cụ Tiên Công. Theo lệ làng, ngày mùng 4 tháng Giêng hằng năm mở lễ hội tưởng niệm, tri ân.





Ôn lại truyền thống lập làng Yên Trì xưa, ông Đặng Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa chia sẻ, theo dòng lịch sử, từ thuở sơ khai, vùng đất Yên Trì được hình thành từ những chòm dân cư ven sông nước, gắn với những mốc son oanh liệt của dân tộc. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, thiên tai, chiến tranh, các bậc Tiên Công và Thủy tổ các dòng họ đã kiên cường khai khẩn đất đai, quai đê lấn biển, dựng lại xóm làng. Công lao ấy được các thế hệ đời sau ghi nhớ, lưu truyền như minh chứng cho ý chí và khát vọng phát triển bền bỉ của quê hương.

Không chỉ có công khai hoang lập ấp, nhân dân Yên Trì - Hiệp Hòa qua các thời kỳ còn nêu cao tinh thần yêu nước trong các cuộc đấu tranh giữ nước. Nhiều người con ưu tú đã lên đường chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.





Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú trong phần Hội như múa lân, biểu diễn võ thuật, hội vật, đánh cờ, kéo co. Phần đấu cờ thu hút nhiều kỳ thủ tham dự. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN Màn đấu vật hấp dẫn tại lễ hội Tiên Công phường Hiệp Hòa. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN





Phường Hiệp Hòa được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã, phường Hiệp Hòa, Sông Khoai và Cộng Hòa.





Năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường đạt hơn 24.500 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó khu vực công nghiệp, xây dựng giữ vai trò chủ lực với giá trị sản xuất gần 21.000 tỷ đồng, chiếm hơn 85,2% cơ cấu kinh tế. Điểm nhấn trong năm là việc 3 dự án chế biến, chế tạo trên địa bàn được hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương, nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 197 tỷ đồng./.