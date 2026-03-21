Lễ hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh: Tạo điều kiện để các bạn trẻ giao lưu và thể hiện ý tưởng sáng tạo

Ban Tổ chức tặng hoa tới các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng Lễ hội Thanh niên TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6 – năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN Biểu diễn nghệ thuật xiếc lửa tại Lễ hội Thanh niên TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6 – năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội Thanh niên Thành phố không chỉ là sân chơi văn hóa, nghệ thuật mà còn là môi trường để thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, bản lĩnh và hội nhập. Thông qua các hoạt động đa dạng, lễ hội góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao năng lực số, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố trong kỷ nguyên mới.



Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật Youth Concert quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc trẻ, mang đến không khí sôi động, thu hút đông đảo khán giả. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Đêm sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm nhảy toàn thành phố Dance Of Youth, các diễn đàn, tọa đàm về thanh niên, khởi nghiệp, chuyển đổi số. Đáng chú ý, lễ hội năm nay có sự tham gia của 9 đoàn đại biểu thanh niên quốc tế đến từ 5 quốc gia, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và mở rộng hợp tác giữa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế.

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung ngày càng đổi mới, Lễ hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định là sự kiện tiêu biểu của tuổi trẻ Thành phố, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và đất nước trong giai đoạn mới.

Lễ hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 diễn ra trong 3 ngày (20 - 22/3), được tổ chức tại 7 không gian trải nghiệm gồm: Ngọn đuốc hòa bình, Công nghệ - sáng tạo, Văn học - nghệ thuật, Văn hóa ẩm thực, Sống xanh, Khởi nghiệp, Hội nhập quốc tế. Các không gian được thiết kế mở, tạo điều kiện để thanh niên trải nghiệm, giao lưu, học hỏi và thể hiện ý tưởng sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) sẽ diễn ra vào tối 22/3, kết hợp trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026 nhằm tôn vinh các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.



Trước đó, chương trình đồng diễn của khoảng 200 đoàn viên, thanh niên đã diễn ra trên tuyến đường Võ Văn Tần, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế; góp phần tạo không khí sôi động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.