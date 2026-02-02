Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống​

Các tiết mục văn nghệ truyền thống trong không gian Lễ hội. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Diễn ra từ ngày 1/2 đến 21/2/2026 (tức từ 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 mang đến công chúng nhiều không gian văn hóa đan xen giữa truyền thống và hiện đại. Trong đó, không gian “Đẹp xưa” tái hiện những hình ảnh quen thuộc của Tết Nam bộ như Phố Ông đồ, đường hoa mai, cây nêu, bếp xuân, làng nghề truyền thống,...

Điểm nhấn của lễ hội là Phố Ông đồ với sự tham gia của hơn 50 ông đồ trẻ, nơi người dân có thể xin chữ đầu năm, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, may mắn. Bên cạnh đó là không gian hoa mai được sắp đặt kết hợp tạo hình nghệ thuật, tạo nên sắc xuân rực rỡ dọc các tuyến đường quanh khu vực Nhà Văn hóa Thanh niên.

Khách tham quan đến khu vực Phố Ông Đồ xin chữ cho năm mới. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 còn có Triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai Xuân”, lấy hình tượng ngựa – linh vật của năm 2026 làm cảm hứng sáng tạo. Triển lãm gồm 6 không gian nghệ thuật, truyền tải thông điệp về sức mạnh nội lực, tinh thần khởi đầu và khát vọng vươn lên trong năm mới, mang đến hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc cho người tham quan.

Triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai Xuân” tại Lễ hội lấy hình tượng ngựa hoa mai nhằm truyền tải tinh thần khởi đầu và khát vọng vươn lên trong năm mới. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Song song đó, Lễ hội cũng giới thiệu Tổ hợp nghệ thuật – sáng tạo – khởi nghiệp, không gian ẩm thực, vui chơi giải trí, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động, rộn ràng.

Trải nghiệm các không gian tại Lễ hội Tết Việt, ca sỹ Nam Cường cho biết, anh có nhiều năm gắn bó với Lễ hội Tết Việt và năm nào cũng dành thời gian đến Nhà Văn hóa Thanh niên để cảm nhận không khí Tết. Theo anh, mỗi mùa lễ hội đều mang một chủ đề riêng gắn với con giáp của năm mới, tạo nên sự mới mẻ và hấp dẫn đối với người tham quan.

Nam ca sỹ bày tỏ ấn tượng với cách trang trí năm nay khi không gian được bố trí thoáng đãng, hài hòa, có nhiều góc trải nghiệm và chụp ảnh, phù hợp với hoạt động du xuân của người dân. Hòa cùng không khí rộn ràng những ngày đầu năm, Nam Cường cũng hy vọng một năm mới mã đáo thành công, nhiều may mắn và thuận lợi sẽ đến với mọi người.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên cho biết, trải qua 19 năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp Xuân về, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm và cảm nhận không khí Tết cổ truyền. Lễ hội năm nay tiếp tục được đầu tư quy mô, nội dung phong phú, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phản ánh sức sống năng động, sáng tạo của Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Phúc mong rằng, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 sẽ mang đến cho người dân Thành phố một không gian văn hóa giàu bản sắc, khơi dậy niềm tự hào truyền thống, đồng thời tiếp thêm năng lượng tích cực để bước vào năm mới với niềm tin, sự lạc quan và khát vọng phát triển./.