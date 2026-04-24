Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng năm 2026” thu hút đông đảo người dân, du khách

Ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng năm 2026” được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển du lịch địa phương, góp phần khẳng định hướng đi chủ động, bền vững trong khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có. Thông qua đó, hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách tiếp tục được lan tỏa và từng bước định hình Hương Trà trở thành điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn.

Hoa Sưa khoe sắc vàng rực rỡ thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng tại phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Làng sinh thái Hương Trà được công nhận là điểm du lịch vào tháng 3/2025, nổi bật với cảnh quan hữu tình và hệ giá trị di sản lâu đời. Điểm nhấn đặc biệt là quần thể 9 cây sưa cổ thụ (Giáng Hương Ấn) có tuổi đời từ 100-150 năm, đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Đây không chỉ là tài sản quý giá của địa phương mà còn mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, gắn bó với nhiều thế hệ người dân.



Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Lễ hội nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng, tạo tiền đề để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn hướng đến mục tiêu phát huy giá trị tài nguyên bản địa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.



Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú như ngắm toàn cảnh Làng sinh thái Hương Trà từ khinh khí cầu, trình diễn áo dài truyền thống, giao lưu âm nhạc, ký họa nghệ thuật và các chương trình tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ. Các hoạt động thể thao, du lịch sinh thái như chạy bộ khám phá, đạp xe dưới tán hoa sưa và nghi thức “Treo dây nguyện ước”, tạo sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách gần xa.

Trình diễn áo dài truyền thống tại Lễ hội. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, du khách đến từ tỉnh Gia Lai chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chị đến với Lễ hội Sắc sưa Hương Trà và thực sự ấn tượng với không gian thiên nhiên trong lành, đặc biệt là vẻ đẹp của những cây sưa cổ thụ đang vào mùa nở rộ. Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức đa dạng, gần gũi, giúp du khách tham quan mà còn cảm nhận rõ nét giá trị văn hóa và sự thân thiện của người dân địa phương. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch đã tạo nên sức hút riêng cho Hương Trà, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng, mang lại trải nghiệm khác biệt so với các điểm đến quen thuộc.