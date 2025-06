Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025: Việt Nam và Ba Lan so tài “Nghệ thuật sáng tạo”

Lần đầu tiên góp mặt tại Lễ hội, đội Z121 Vina Pyrotech đã cống hiến màn trình diễn đỉnh cao mang tên “Khát vọng vươn mình”, được dàn dựng công phu với 5 chương, gợi mở một hành trình từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Z121 Vina Pyrotech là đội pháo hoa đến từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng, là tên tuổi gạo cội trong lĩnh vực sản xuất pháo hoa tại Việt Nam. Với hơn 50 năm kinh nghiệm và hàng chục năm đồng hành cùng các sự kiện trọng đại, đại lễ trong nước, đây là lần đầu tiên đội bước ra đấu trường pháo hoa quốc tế với phong cách trình diễn hiện đại, chuyên nghiệp.

Chia sẻ về màn trình diễn chào sân tại DIFF, đại diện Z121 Vina Pyrotech khẳng định quyết tâm: “Với màn trình diễn mang tên “Khát vọng vươn mình”, chúng tôi mong muốn truyền tải đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, sáng tạo và đang vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Cao trào của màn bắn pháo hoa là khi bầu trời Đà Nẵng rực rỡ trong ánh cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc cùng hình ảnh những bông sen tím bung nở giữa không trung. Giai điệu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên giữa tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, mang đến khoảnh khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giải phóng Đà Nẵng. Phần thi được khán giả đánh giá cao về cảm xúc, kỹ thuật lẫn chiều sâu nghệ thuật.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Còn đội tuyển pháo hoa tới từ Ba Lan năm nay đem đến màn trình diễn viết tiếp câu chuyện từ loài rồng, loài vật mang tính biểu tượng trong truyền thuyết. Phần thi “Dragon Love - Tình yêu của Rồng” tiếp tục ghi dấu ấn khiến khán giả xem pháo hoa mà như đang được theo dõi một bộ phim thần thoại.

Những bản giao hưởng sử thi như Prophecy, The power of love, cho đến những bản tình ca Dark side story, Epilogue, hòa quyện với hiệu ứng pháo hoa độc đáo. Đặc biệt, cao trào trong bản nhạc God of lighting đã được đội Ba Lan tận dụng để tạo nên một đại cảnh mãn nhãn: pháo hoa đồng loạt bắn lên từ nhiều điểm, hình thành dải ánh sáng, tượng trưng cho khoảnh khắc hai con rồng biểu tượng hợp lực tạo nên cây cầu Rồng tại Đà Nẵng. Từng nhịp trống, từng nốt nhạc đều đồng điệu với chuyển động của pháo hoa, tạo nên cảm giác như từng cú nổ cũng đang “nhảy múa” theo âm nhạc, khiến khán giả đồng loạt trầm trồ.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Đội tuyển pháo hoa đến từ Ba Lan, Surex Firma Rodzinna là một trong những tên tuổi hàng đầu của ngành pháo hoa châu Âu. Với hơn 30 năm kinh nghiệm và hành trình chinh chiến tại hơn 50 cuộc thi quốc tế, đội đã giành được nhiều giải thưởng danh giá tại các lễ hội pháo hoa nổi tiếng ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Đức… Đại diện của đội cho biết rất vui mừng và tự hào khi được trở lại Lễ hội DIFF, toàn đội sẽ nỗ lực để thắp sáng bầu trời bằng ngôn ngữ của sáng tạo và ghi dấu những khoảnh khắc không thể nào quên trong trái tim khán giả.