Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm nay được nâng tầm với nhiều hoạt động đặc sắc
Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 11/3/2026 (tức từ mùng 10 đến hết ngày 23 tháng Giêng âm lịch), với các điểm nhấn gồm: Lễ tưởng niệm; Lễ khai hội; Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Côn Sơn, Kiếp Bạc – Mạch nguồn di sản”; Lễ rước nước; Lễ tế trời đất tại Ngũ Nhạc linh từ; Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại; trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”…
Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là gắn kết chặt chẽ Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả với Khai hội mùa xuân và Chương trình nghệ thuật quy mô lớn, được đầu tư công phu, hiện đại nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu văn hóa truyền thống. Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, chuẩn mực; các hoạt động nghệ thuật được dàn dựng bài bản, làm nổi bật tư tưởng, tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm và giá trị đặc sắc của di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết: Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Hải Phòng xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức; nâng cao chất lượng các nghi lễ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ du lịch; bảo đảm tổ chức trang trọng, văn minh, an toàn, xứng tầm với di sản thế giới.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đỗ Thanh Bình, các nội dung hoạt động tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 được nâng tầm, với nhiều điểm mới, đặc sắc, nổi bật. Theo đó, không gian lễ hội được mở rộng trên phạm vi toàn Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, gắn kết chặt chẽ với việc quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới, trong đó tập trung vào 5 điểm di tích thành phần trong quần thể di sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại kéo dài 12 ngày tại không gian phía trước hồ Bán Nguyệt với diện tích hơn 10.000m2.
Lễ dâng hương khai hội gắn với kỷ niệm 741 năm Chiến thắng Vạn Kiếp tại đền Kiếp Bạc và lễ tế kỳ phúc tại di tích Kiếp Bạc được tổ chức theo hướng nâng cao tính trang nghiêm, chuẩn mực và chiều sâu lịch sử. Giải bán Marathon “Côn Sơn, Kiếp Bạc – Hành trình di sản thế giới” năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 800 vận động viên.
Đại diện Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo và phối hợp với Ban Quản lý di tích để triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, bố trí các điểm đỗ xe và phân luồng giao thông để tránh xảy ra ùn tắc, đảm bảo các tuyến đường được thông suốt trong thời gian diễn ra lễ hội.
Ông Lê Duy Mạnh, Phó Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cho biết, hiện nay có hơn 200 hàng quán đang hoạt động tại khu di tích. Trước Tết Nguyên đán, Ban Quản lý di tích đã họp với các hộ kinh doanh phổ biến quy chế và ký cam kết niêm yết giá bán công khai, nguồn gốc hàng hóa xuất xứ. Phòng Du lịch thuộc Ban Quản lý luôn có cán bộ sẵn sàng cung cấp thông tin về nơi lưu trú, nhà hàng, quán ăn... cho du khách thuận tiện khi về tham gia lễ hội.