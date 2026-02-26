Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm nay được nâng tầm với nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 11/3/2026 (tức từ mùng 10 đến hết ngày 23 tháng Giêng âm lịch), với các điểm nhấn gồm: Lễ tưởng niệm; Lễ khai hội; Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Côn Sơn, Kiếp Bạc – Mạch nguồn di sản”; Lễ rước nước; Lễ tế trời đất tại Ngũ Nhạc linh từ; Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại; trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đỗ Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là gắn kết chặt chẽ Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả với Khai hội mùa xuân và Chương trình nghệ thuật quy mô lớn, được đầu tư công phu, hiện đại nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu văn hóa truyền thống. Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, chuẩn mực; các hoạt động nghệ thuật được dàn dựng bài bản, làm nổi bật tư tưởng, tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm và giá trị đặc sắc của di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết: Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Hải Phòng xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức; nâng cao chất lượng các nghi lễ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ du lịch; bảo đảm tổ chức trang trọng, văn minh, an toàn, xứng tầm với di sản thế giới.