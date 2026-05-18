Lễ hội “Hương sắc Áo dài Việt Nam 2026” - sức sống bền bỉ của văn hóa Việt giữa trời Âu

Tiết mục trình diễn áo dài với nón lá tại sự kiện. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại CH Séc

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại CH Séc, bà Nguyễn Thị Bích Liên, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của áo dài trong đời sống tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài. Bà chia sẻ rằng dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam vẫn gìn giữ hồn Việt qua từng tà áo, từng điệu múa, từng lời ca. Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, sự thanh lịch và quyến rũ của phụ nữ Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, mỗi tà áo dài mang trong mình một câu chuyện văn hóa riêng, kết nối cộng đồng và giới thiệu giá trị Việt đến bạn bè quốc tế. Với cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc, áo dài còn là sợi dây kết nối văn hóa, nhắc nhớ cội nguồn và truyền thống dân tộc nơi xa xứ.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc, ông Dương Hoài Nam, bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của Hội Phụ nữ Việt Nam tại CH Séc trong việc gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa. Ông nhấn mạnh rằng chương trình "Hương sắc Áo dài Việt Nam 2026" không chỉ truyền cảm hứng mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài hiện lên sinh động, duyên dáng, trí tuệ và đầy khát vọng vươn cao trong thời đại mới.

Tiếp nối bài phát biểu, ông Trần Văn Đang, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc, bày tỏ niềm vinh dự được đồng hành cùng Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại CH Séc. Ông nhấn mạnh rằng các sự kiện về áo dài ngày càng lan tỏa sâu rộng và mong rằng lễ hội Hương sắc Áo dài sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu văn hóa, trở thành biểu tượng kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Lễ hội năm nay không chỉ là trình diễn áo dài mà còn kết hợp nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật khác, tạo nên một trải nghiệm đa chiều và đầy cảm xúc cho khán giả. Các tiết mục văn nghệ phong phú, từ hát dân ca, múa truyền thống, đến các tiết mục hiện đại kết hợp áo dài, mang đến không gian đậm chất Việt.

Một tiết mục trình diễn áo dài tại sự kiện. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại CH Séc

Lễ hội “Hương sắc Áo dài Việt Nam 2026” còn mang đến nhiều thông điệp sâu sắc. Đây là dịp tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, trí tuệ, tự tin và bản lĩnh của phụ nữ Việt, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương trong cộng đồng. Áo dài trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Lễ hội không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là biểu tượng văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sức sống văn hóa nơi xa xứ.

Chương trình đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả, ghi thêm một dấu ấn về văn hóa Việt Nam tại CH Séc. Lễ hội “Hương sắc Áo dài Việt Nam 2026” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là hành trình cảm xúc, nơi văn hóa, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc hòa quyện, tỏa sáng giữa trời Âu. Những tà áo dài duyên dáng, những điệu múa, những câu chuyện văn hóa đã chứng minh sức sống bền bỉ của văn hóa Việt và khẳng định rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim người Việt luôn hướng về cội nguồn./.