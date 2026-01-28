Lễ hội hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền sẽ diễn ra từ 5-11/2/2026

Trình diễn nghề làm chuồn chuần tre tại Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Phương Anh-TTXVN

Hà Nội tự hào khép lại năm 2025 với những thành tựu kinh tế - xã hội đột phá: Hoàn thành và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, GRDP tăng trưởng khoảng 8,2%; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 668.520 tỷ đồng, đạt 130,1% dự toán, tăng 37,8% so với năm 2024. Trong đó, Ngành Nông nghiệp và Môi trường khẳng định vai trò trụ đỡ với giá trị đạt 44.235 tỷ đồng, tăng trưởng 3,55% so với năm 2024. Tổng diện tích gieo trồng đạt 219.549 ha, sản lượng lương thực đạt 958.000 tấn đảm bảo an ninh lương thực cho hơn 10 triệu dân Thủ đô. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm sản ước đạt trên 2 tỷ USD. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng ghi nhận thành tích vượt bậc với 3.463 sản phẩm được công nhận, dẫn đầu cả nước. Song song với đó, việc hình thành 172 chuỗi liên kết nông sản (tăng 53% so với giai đoạn trước) đã tạo lập một hệ sinh thái sản xuất, tiêu thụ bền vững.

Đồng thời, Hà Nội cũng đã đạt được những kỳ tích trong xây dựng Nông thôn mới. Hết năm 2024, 100% các huyện, thị xã trên địa bàn đã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có hơn 60% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ và chất lượng. Diện mạo nông thôn đã thay đổi toàn diện với hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển bền vững và đời sống tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Trình diễn nghề làm tranh Đông Hồ tại Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Phương Anh-TTXVN

Phát huy thế mạnh vùng đất trăm nghề, với 1.350 làng nghề và làng có nghề (chiếm 40% số lượng làng nghề của cả nước), trong đó có 337 làng nghề truyền thống được công nhận, 02 làng nghề là thành viên mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo Thế giới, Hà Nội đang hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp sinh thái gắn kết chặt chẽ với du lịch và công nghiệp văn hóa. Những giá trị di sản này không chỉ là niềm tự hào mà còn là "hệ sinh thái" thúc đẩy kinh tế nông thôn, biến mỗi sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền thành một đại sứ truyền tải thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, sáng tạo và bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Lễ hội Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026 không chỉ là dịp biểu dương những kết quả nói trên, mà còn là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân và là nhịp cầu ý nghĩa nhằm hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, khởi động một năm mới xanh với tinh thần thi đua yêu nước.

Với quy mô 7.000m² tại Công viên Thiên Văn Học, Lễ hội tái hiện sống động không gian "Tết Việt – Hồn cốt người Việt". Tâm điểm là mô hình ngôi nhà cổ Bắc Bộ với khu thờ cúng gia tiên trang nghiêm, nơi hội tụ nét tinh hoa của kiến trúc và đạo lý Việt. Điểm nhấn trung tâm là sân khấu chính với các chương trình nghệ thuật sử thi hào hùng, bao quanh bởi linh vật ngựa Bính Ngọ và những vườn đào thắm, quất cảnh nghệ thuật, biểu tượng cho ngành sinh vật cảnh Thủ đô có giá trị sản xuất đạt mốc 10.000 tỷ đồng.

Trình diễn nghề làm giấy dó tại Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Phương Anh-TTXVN

Hành trình trải nghiệm đưa du khách trở về ký ức Tết nguyên bản qua phiên chợ quê quy mô 100 gian hàng, trong có có 50 gian hàng tiêu chuẩn giới thiệu đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và 50 gian hàng được tổ chức thành những không gian trưng bày, triển lãm hoa cây cảnh đặc trưng ngày Tết. Không gian Tết Việt, nơi hồn dân tộc hiện hữu qua nghi thức dựng cây nêu, cúng ông Công ông Táo, gói bánh chưng và sửa soạn mâm cỗ Tết. Không gian làng nghề với nghệ thuật thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ và các làng nghề truyền thống phục vụ Tết, cùng khu vực thưởng trà thanh tao bên hoa thủy tiên, mai vàng sẽ tạo nên một điểm chạm văn hóa đa chiều.

Đến với Lễ hội Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026, du khách trong và ngoài nước, không chỉ được đắm chìm trong không gian sinh cảnh rộn ràng của sắc xuân đất Việt, mà còn là hành trình trở về với miền ký ức “Tết Việt” và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt qua những phong tục tập quán, những mỹ tục được lưu truyền qua hàng ngàn năm lịch sử. Không chỉ là không gian du xuân thưởng ngoạn giữa ngàn hoa khoe sắc, Lễ hội còn là “điểm hẹn giao thương”, nơi lý tưởng để mua sắm sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hoa cây cảnh tinh túy, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy cho gia đình.

Bên cạnh đó, giá trị nhân văn được lan tỏa qua tri ân những gia đình chính sách và hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn phường Dương Nội do Ban Tổ chức phối hợp cùng UBND và Ủy ban MTTQ phường Dương Nội thực hiện.

Lễ hội Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026 chính là nhịp cầu kết nối lòng dân với ý Đảng, Thủ đô và cả nước phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được trong năm 2025, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến mãnh liệt để toàn dân chung sức đồng lòng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong dòng chảy hội nhập toàn cầu./.