Lễ hội Đền Huyền Trân 2026: Tôn vinh công lao tiền nhân mở cõi phương Nam

Chương trình trình diễn thời trang truyền thống tại Đền Huyền Trân. . Ảnh: Văn Dũng-TTXVN



Sự kiện nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh Công chúa Huyền Trân, nhân vật lịch sử có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi, góp phần tạo dựng giang sơn, gấm vóc của dân tộc Việt Nam. Lễ hội hướng đến việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời quảng bá giá trị văn hóa Huế, gắn kết phát triển văn hóa - du lịch, tạo không khí vui tươi, trang nghiêm trong những ngày đầu xuân mới phục vụ nhân dân và du khách thập phương.





Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế, phát biểu. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Trong hai ngày ngày 24-25/2, lễ hội diễn ra các hoạt động nghi lễ và phần hội phong phú. Phần lễ được tổ chức trang trọng, gồm các nghi lễ truyền thống và nghi lễ Phật giáo như Lễ Hưng tác, Lễ Bạch Phật Khai kinh - Cầu quốc thái dân an, Lễ Tiên Thường (cáo giỗ), Lễ Cúng thí - Nhiên hoa đăng cầu quốc thái dân an. Phần quan trọng nhất của lễ hội là Lễ Kỵ Đức Bà Công chúa Huyền Trân với các nghi thức dâng hương, nhạc lễ và chương trình khai mạc trang nghiêm, giàu bản sắc.





Chương trình trình diễn thời trang truyền thống tại Đền Huyền Trân. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống như biểu diễn trống hội, ca múa nhạc, ca Huế, dân ca Huế, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, bài chòi, biểu diễn võ thuật cổ truyền; trình diễn thư pháp; trưng bày, trình diễn nghề truyền thống chằm nón lá; triển lãm mỹ thuật; trưng bày tác phẩm hội thi vẽ tranh trên áo dài; trình diễn thời trang thổ cẩm; không gian trà Huế, sản phẩm đặc trưng và các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian phục vụ du khách.



Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải cho biết, về với lễ hội, mỗi người dân, du khách thành tâm dâng nén tâm hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh, nhà tư tưởng lớn, người đã dẫn dắt dân tộc vượt qua những thử thách lịch sử và tạo dựng nên đỉnh cao rực rỡ của nền văn minh Đại Việt. Đồng thời, mọi người kính cẩn tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân, biểu tượng cao đẹp của đức hy sinh, lòng hiếu nghĩa vẹn toàn, được nhân dân đời đời kính ngưỡng khi đã gác lại hạnh phúc riêng tư, hy sinh vì đại nghĩa, góp phần xác lập vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế.

Lễ hội Đền Huyền Trân được tổ chức định kỳ hàng năm vào ngày mồng 9 tháng Giêng, ngày giỗ của Công chúa Huyền Trân. Trải qua thời gian, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, nơi thờ Công chúa Huyền Trân và Phật hoàng Trần Nhân Tông tọa lạc dưới chân núi Ngũ Phong, phường An Cựu. "Thành phố Huế đang phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, trở thành một địa chỉ văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan, dâng hương, chiêm bái, tưởng niệm, góp phần giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất Cố đô Huế trong và ngoài nước", ông Phan Thanh Hải cho biết.

Du khách Trịnh Phương Linh, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ấn tượng trước không khí lễ hội rộn ràng nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm, thành kính. Đặc biệt, chị cùng các em học sinh chăm chú theo dõi những tiết mục sử thi được dàn dựng công phu qua hình thức kết hợp múa và hát. Qua đó, mọi người thêm hiểu, thêm tự hào và biết ơn những công lao to lớn mà Công chúa Huyền Trân đã để lại cho hậu thế. Trong không khí Xuân mới, chị Linh gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mọi người được sống trong ấm no, sung túc và mỗi gia đình luôn sum vầy, hạnh phúc.

Công chúa Huyền Trân (1287 - 1340) là ái nữ của vua Trân Nhân Tông, vào năm Bính Ngọ (1306), thực hiện lời của vua cha Trần Nhân Tông là kết tình hòa hiếu với lân bang, Huyền Trân Công chúa đã gạt tình riêng để nên duyên với nhà Vua Champa là Chế Mân. Chính nhờ cuộc hôn nhân này mà mối quan hệ bang giao Đại Việt - Champa trở nên thân thiết. Tên vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế phát sinh từ sự kiện này đến nay đã tròn 720 năm./.