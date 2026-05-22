Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Đánh thức “bản giao hưởng vị giác” bên biển

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu khai mạc lễ hội Food Tuor. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, lễ hội là điểm nhấn trong mùa du lịch hè 2026, đồng thời là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á. Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, ẩm thực không chỉ là món ăn để thưởng thức mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tâm hồn của mỗi vùng đất. Với Đà Nẵng, mỗi hương vị đều mang trong mình câu chuyện về con người miền Trung chân chất, hiếu khách; về những làng nghề, những chuyến ra khơi và nhịp sống đời thường gắn bó qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức với mong muốn đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, một “đại sứ văn hóa” mới của thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật, không gian văn hóa và ứng dụng công nghệ số, thành phố kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại và giàu cảm xúc.

Đại biểu thực hiện nghi thức thắp sáng bếp khai mạc lễ hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Người dân, du khách thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng ở lễ hội Food Tuor. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Diễn ra từ ngày 20 - 24/5 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, lễ hội được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng, trình diễn nghệ thuật và hoạt cảnh ẩm thực, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Nghi thức khai lửa bên bờ biển đã mở màn cho chuỗi hoạt động lễ hội kéo dài trong 5 ngày.

Trước đó, chiều 20/5, chương trình diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng” với hơn 70 gánh hàng rong đã tái hiện không gian phố thị Việt Nam xưa, giới thiệu tinh hoa ẩm thực xứ Quảng, ẩm thực Việt Nam và quốc tế đến người dân, du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng như mì Quảng, bánh xèo, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo cùng các loại hải sản miền Trung.Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực, du khách còn có cơ hội tham gia trải nghiệm chế biến món ăn, khám phá nghề truyền thống, trò chơi dân gian và các hoạt động tương tác văn hóa tại không gian “Trải nghiệm tinh hoa xứ Quảng”.

Lễ hội năm nay cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch thông qua việc triển khai Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng – ShopeeFood, hỗ trợ du khách khám phá các điểm đến ẩm thực nổi bật trên địa bàn thành phố.