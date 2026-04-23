Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 mở cửa đón du khách

Ngày 23/4, tại công viên Lê Văn Tám, Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề: “Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới – lan tỏa năm châu” do Hiệp hội Du lịch phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam tổ chức, đã chính thức mở cửa phục vụ công chúng và du khách.
  Phong phú sản phẩm bánh mì được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN  
Lễ hội năm nay giới thiệu đến khách tham quan không gian ký ức, hương vị bánh mì quê hương, vươn tầm ghi dấu ấn 5 châu và hành trình cho tương lai; trong đó, không gian ký ức trưng bày hành trình phát triển của bánh mì Việt Nam qua các giai đoạn xưa và nay, tái hiện ký ức tuổi thơ, góc bánh mì quen thuộc của từng vùng miền, khu trải nghiệm và “check-in” bánh mì với văn hóa Việt. Còn hương vị bánh mì quê hương là “đại tiệc” với sự tham gia của các thương hiệu, nghệ nhân và tiệm bánh mì nổi tiếng… giới thiệu đa dạng phiên bản bánh mì truyền thống và sáng tạo, lần tỏa giá trị bánh mì Việt Nam đến công chúng và du khách.
  Gian hàng bánh mì truyền thống đầu tư đầy đủ nguyên liệu phụ vụ khách tại Lễ hội. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN  

Bánh mì Việt Nam vốn là món ăn đơn giản của người Việt với hành trình du nhập hơn 150 năm xuất hiện tại Việt Nam. Với sự sáng tạo một cách tài tình và tinh tế của người Việt đến nay bánh mì Việt Nam đã định vị được thương hiệu trên bản đồ ẩm thực thế giới. Đặc biệt, năm nay là năm thứ 15 hai từ "Bánh mì" được ghi vào tự điển Oxford của Anh (24/3/2011-24/3/2026).

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Mình, kiêm Trưởng Ban tổ chức cho biết, từ sự gần gũi quen thuộc với người Việt cho đến khách du lịch, Lễ hội Bánh mì tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện sức hút đối với công chúng. Nếu như trước đây quy mô còn hạn chế thì năm nay số lượng gian hàng tăng đáng kể, quy tụ nhiều thương hiệu mới, nhiều địa phương tham gia hơn. Cụ thể, Lễ hội năm nay còn có sự tham gia doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp của Pháp tại Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi Pagett Award; tọa đàm chuyên đề: Bánh mì Việt Nam từ giá trị di sản ẩm thực đến định vị thương hiệu toàn cầu; các hoạt động giao thương…

“Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm của du khách quốc tế đối với bánh mì ngày càng rõ nét. Không chỉ khách đến trải nghiệm tại lễ hội, mà ngay cả các cửa hàng bánh mì Việt Nam ở nước ngoài cũng góp phần quảng bá, thu hút du khách quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu và thưởng thức”, bà Nguyễn Thị Khánh chia sẻ thêm.
  Gian hàng phục vụ combo bánh mì và nước uống với giá ưu đãi tại Lễ hội. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN  
Trong khuôn khổ Lễ hội Bánh Mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 26/4, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động: Ký thỏa thuận hợp tác (MOU), tặng xe bánh mì khởi nghiệp, công bố cuộc thi bánh mì và bánh sừng bò ngon nhất… Riêng khách tham quan Lễ hội năm nay, ngoài giao lưu, thưởng thức bánh mì, còn được trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi tại các gian hàng./.

Báo ảnh Việt Nam / TTXVN

Xem thêm

Xem thêm

Top