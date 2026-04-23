Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 mở cửa đón du khách
Bánh mì Việt Nam vốn là món ăn đơn giản của người Việt với hành trình du nhập hơn 150 năm xuất hiện tại Việt Nam. Với sự sáng tạo một cách tài tình và tinh tế của người Việt đến nay bánh mì Việt Nam đã định vị được thương hiệu trên bản đồ ẩm thực thế giới. Đặc biệt, năm nay là năm thứ 15 hai từ "Bánh mì" được ghi vào tự điển Oxford của Anh (24/3/2011-24/3/2026).
Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Mình, kiêm Trưởng Ban tổ chức cho biết, từ sự gần gũi quen thuộc với người Việt cho đến khách du lịch, Lễ hội Bánh mì tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện sức hút đối với công chúng. Nếu như trước đây quy mô còn hạn chế thì năm nay số lượng gian hàng tăng đáng kể, quy tụ nhiều thương hiệu mới, nhiều địa phương tham gia hơn. Cụ thể, Lễ hội năm nay còn có sự tham gia doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp của Pháp tại Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi Pagett Award; tọa đàm chuyên đề: Bánh mì Việt Nam từ giá trị di sản ẩm thực đến định vị thương hiệu toàn cầu; các hoạt động giao thương…
“Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm của du khách quốc tế đối với bánh mì ngày càng rõ nét. Không chỉ khách đến trải nghiệm tại lễ hội, mà ngay cả các cửa hàng bánh mì Việt Nam ở nước ngoài cũng góp phần quảng bá, thu hút du khách quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu và thưởng thức”, bà Nguyễn Thị Khánh chia sẻ thêm.