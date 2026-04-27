Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ: Đưa bản sắc miền Tây vươn xa

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, với trên 300 gian hàng gồm khu dành cho bánh dân gian, khu OCOP đặc sản vùng miền, khu gian hàng ẩm thực, khu hội thi bánh dân gian, khu tiểu cảnh cho các nghệ nhân biểu diễn, trình diễn các loại bánh, hướng dẫn cách làm bánh dân gian Nam Bộ. Lễ hội có nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng từ trình diễn, hướng dẫn cách làm bánh dân gian, tái hiện nghề làm bánh truyền thống, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang, hội thi bánh dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm ấn tượng khác.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ duy trì tổ chức, đến nay đã 13 mùa lễ hội. Sự kiện này đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực của du khách gần xa. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ không chỉ lưu giữ hồn quê trong từng chiếc bánh mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và đưa bản sắc miền Tây vươn xa trong lòng du khách. Qua đây, tạo không gian gắn kết giữa các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bánh dân gian Nam Bộ không chỉ là nét đặc trưng trong đời sống ẩm thực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại thành phố Cần Thơ. Với ý nghĩa đó, khi đến với Lễ hội năm nay, ngoài việc thưởng thức các loại bánh, du khách còn được trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống. Điều này tạo nên tính tương tác cao, giúp du lịch không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa; sự kết hợp này đã tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc cho thành phố Cần Thơ, góp phần quảng bá và thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.