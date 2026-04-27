Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ: Đưa bản sắc miền Tây vươn xa

Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả nước hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tối 26/4, thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 với chủ đề "Hương vị đất trời".

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, với trên 300 gian hàng gồm khu dành cho bánh dân gian, khu OCOP đặc sản vùng miền, khu gian hàng ẩm thực, khu hội thi bánh dân gian, khu tiểu cảnh cho các nghệ nhân biểu diễn, trình diễn các loại bánh, hướng dẫn cách làm bánh dân gian Nam Bộ. Lễ hội có nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng từ trình diễn, hướng dẫn cách làm bánh dân gian, tái hiện nghề làm bánh truyền thống, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang, hội thi bánh dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm ấn tượng khác. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ duy trì tổ chức, đến nay đã 13 mùa lễ hội. Sự kiện này đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực của du khách gần xa. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ không chỉ lưu giữ hồn quê trong từng chiếc bánh mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và đưa bản sắc miền Tây vươn xa trong lòng du khách. Qua đây, tạo không gian gắn kết giữa các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Bánh dân gian Nam Bộ không chỉ là nét đặc trưng trong đời sống ẩm thực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại thành phố Cần Thơ. Với ý nghĩa đó, khi đến với Lễ hội năm nay, ngoài việc thưởng thức các loại bánh, du khách còn được trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống. Điều này tạo nên tính tương tác cao, giúp du lịch không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa; sự kết hợp này đã tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc cho thành phố Cần Thơ, góp phần quảng bá và thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ được xem là nơi tinh hoa hội tụ về ẩm thực, bởi quy tụ rất nhiều nghệ nhân từ khắp mọi miền đất nước nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy và sáng tạo, từng bước tạo cho bánh dân gian một diện mạo và chỗ đứng, hình thành thương hiệu độc đáo, đậm bản sắc dân tộc cho bánh dân gian. Qua đây, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nghệ nhân làm bánh dân gian liên kết, hợp tác, phát triển, nâng cao giá trị gia tăng cho bánh dân gian. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước trong việc xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư phát triển các loại ẩm thực, sản phẩm đặc trưng của Nam Bộ./.

