Lễ hội Bạch Đằng 2026: Khẳng định giá trị di sản thế giới

Tiết mục văn nghệ tại đêm khai mạc tái hiện lại trận chiến Bạch Đằng. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Lễ hội năm nay diễn ra trong 4 ngày (từ 22/4 đến 25/4, tức mùng 6 đến mùng 9 tháng 3 năm Bính Ngọ), gắn liền với hào khí của ba trận chiến thắng lịch sử trên dòng sông Bạch Đằng vào các năm 938, 981 và 1288. Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, mà còn là cột mốc quan trọng trong việc phát triển kinh tế di sản, quảng bá tiềm năng công nghiệp văn hóa của tỉnh Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới.

Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử gióng trống khai hội Bạch Đằng 2026

Phát biểu khai mạc, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử nhấn mạnh: Việc Bãi cọc Bạch Đằng là một trong 12 cụm điểm di tích thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh đã nâng tầm giá trị của khu di tích lịch sử này lên quy mô toàn cầu. Đây là di sản cần được bảo vệ và phát huy giá trị vì lợi ích nhân loại, đồng thời là nguồn lực nội sinh để địa phương hình thành các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao.

Các đại biểu và người dân dâng hương tại miếu Vua Bà. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Về phần lễ, hội năm nay duy trì các nghi thức truyền thống trang trọng như: Lễ tế Yết, Lễ rước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nhang án và sắc phong từ đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà về đình Yên Giang và ngược lại. Các nghi lễ được thực hiện liên tục tại hệ thống di tích gồm: đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, đình Yên Giang (phường Quảng Yên); đền Trung Cốc (phường Phong Cốc) và đình Trung Bản (phường Liên Hòa).

Điểm nhấn của phần hội năm nay là sự kết hợp giữa các trò chơi dân gian truyền thống và hoạt động hiện đại nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào hè 2026. Du khách và nhân dân được trực tiếp tham gia trải nghiệm bóng chuyền hơi, kéo co, cờ người, bịt mắt đập niêu và đặc biệt là hội đua thuyền trên "con đường di sản", cùng hoạt động diễn xướng đóng cọc Bạch Đằng - tái hiện phương pháp tác chiến độc đáo của cha ông ta trên dòng sông lịch sử.

Để lan tỏa sâu rộng giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ban tổ chức chú trọng công tác thuyết minh, giới thiệu di tích cho khách tham quan và tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng nghi lễ thả đèn hoa đăng tại Bến đò cổ để tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Hiện nay, Quảng Ninh đang sở hữu hệ thống di sản đồ sộ với 609 di tích và 2 di sản thế giới. Lễ hội Bạch Đằng 2026 được tổ chức thành công sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh con người Quảng Ninh văn minh, hiếu khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế./.