Lễ hội Áo dài “Phụ nữ Hải Phòng – Di sản và kết nối”

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương phát biểu khai mạc. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương thông tin, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc, kết tinh tâm hồn, cốt cách và bản sắc của người phụ nữ Việt. Tà áo dài không chỉ là di sản văn hóa mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế. Qua các lần tổ chức, Lễ hội Áo dài Hải Phòng đã dần trở thành một sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, mang dấu ấn riêng của phụ nữ thành phố Cảng góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, văn minh, thân thiện với bạn bè trong nước và quốc tế. Đại biểu lãnh đạo thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc lễ hội. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Lễ hội với nhiều nội dung đặc sắc, tôn vinh áo dài Việt Nam gắn với giá trị di sản dân tộc qua các bộ sưu tập ấn tượng như "Miền ký ức", "Dáng Việt kiêu sa – Chạm vào di sản", "Lời thì thầm của sen" và "Hương mùa hạ" của các nhà thiết kế Cao Thu Vân, nhà thiết kế Châu Loan và nhà thiết kế Xuân Thảo mang đến những sắc màu truyền thống và hơi thở đương đại. Bên cạnh phần trình diễn áo dài, khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn các trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới.

Đại diện lãnh đạo thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng tặng kỷ niệm chương cho các nhà thiết kế. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, từng thiết kế là sự hòa quyện giữa nét truyền thống và hơi thở đương đại, bộ sưu tập "Dáng Việt kiêu sa – Chạm vào Di sản" của nhà thiết kế Xuân Thảo không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, bộ sưu tập còn gợi mở một hành trình chạm vào những giá trị văn hóa bền vững, nơi di sản không nằm yên trong ký ức mà đang hiện diện sống động trong đời sống hôm nay.

Không cầu kỳ rực rỡ, chỉ bằng những gam màu trầm ấm, đường may thủ công tinh tế và dáng áo kín đáo, mềm mại, bộ sưu tập "Miền ký ức" của Nhà thiết kế Cao Thu Vân gợi nhắc về vẻ đẹp bền vững của văn hóa truyền thống, mỗi tà áo như một lát cắt của thời gian dịu dàng, sâu lắng và đầy tự hào. Bộ sưu tập "Cổ Linh" của nhà thiết kế Châu Loan là sự tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ Việt và cũng là lời khẳng định về tình yêu và lòng tự hào đối với di sản văn hóa dân tộc. Còn với bộ sưu tập "Thì thầm hoa sen và Hương mùa hạ", các thiết kế đã nhẹ nhàng cất lên câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, tinh tế và tỏa sáng với khí chất riêng.

Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng hoa cho các đại sứ áo dài tham dự chương trình. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Sự hiện diện của các đại sứ áo dài, nghệ sĩ và khách mời tiêu biểu đã góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Hải Phòng thanh lịch, bản lĩnh đã mang đến một đêm hội nghệ thuật giàu cảm xúc và dấu ấn, làm nên một bức tranh văn hóa đầy cảm xúc, nơi quá khứ được trân trọng, hiện tại được tỏa sáng và tương lai được mở ra bằng sự kết nối.

Lễ hội áo dài 2026 với chủ đề "Phụ nữ Hải Phòng - Di sản và kết nối" đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc, là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, khát vọng vươn cao, vươn xa của người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của tri thức, bản lĩnh và hội nhập toàn cầu./.