Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Tỏa sáng tinh hoa di sản Việt

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội và ông Hà Tiến Nghi, Giám đốc Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân và nhà thiết kế. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh: Lễ hội được tổ chức với “sứ mệnh kép” – vừa tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể của áo dài Việt Nam, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về gìn giữ bản sắc dân tộc; đồng thời phát triển và quảng bá du lịch Thủ đô, gắn kết bảo tồn di sản với khai thác giá trị kinh tế của du lịch sáng tạo.

Ông bày tỏ tin tưởng lễ hội sẽ tiếp tục là “đại sứ du lịch” đưa hình ảnh Hà Nội – Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, khẳng định vị thế của Thủ đô là “điểm đến an toàn – thân thiện – chất lượng – hấp dẫn”.

Là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên nằm trong chuỗi Festival Thăng Long – Hà Nội, năm nay lễ hội quy tụ gần 80 gian trưng bày của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang, làng nghề truyền thống và các trường đào tạo thiết kế – nghệ thuật.