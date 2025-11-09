Tin tức
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Tỏa sáng tinh hoa di sản Việt
Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh: Lễ hội được tổ chức với “sứ mệnh kép” – vừa tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể của áo dài Việt Nam, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về gìn giữ bản sắc dân tộc; đồng thời phát triển và quảng bá du lịch Thủ đô, gắn kết bảo tồn di sản với khai thác giá trị kinh tế của du lịch sáng tạo.
Ông bày tỏ tin tưởng lễ hội sẽ tiếp tục là “đại sứ du lịch” đưa hình ảnh Hà Nội – Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, khẳng định vị thế của Thủ đô là “điểm đến an toàn – thân thiện – chất lượng – hấp dẫn”.
Là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên nằm trong chuỗi Festival Thăng Long – Hà Nội, năm nay lễ hội quy tụ gần 80 gian trưng bày của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang, làng nghề truyền thống và các trường đào tạo thiết kế – nghệ thuật.
Những tên tuổi uy tín như Đức Hùng, La Hằng, Ngọc Hân, Quang Hòa, Quyên Nguyễn, cùng làng lụa Vạn Phúc, nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt – áo dài Trạch Xá và nhiều cơ sở phụ kiện thủ công đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa phong phú, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, chụp ảnh và tương tác trong các khu trưng bày, tiểu cảnh tái hiện Khuê Văn Các và những góc phố quen thuộc của Hà Nội.
Điểm nhấn của lễ hội là Đêm khai mạc “Áo dài Hà Nội – Tỏa sáng tinh hoa di sản”, tái hiện hành trình di sản áo dài từ đất tổ nghề may Trạch Xá đến khắp ba miền Tổ quốc. Các bộ sưu tập được trình diễn vừa hiện đại, sáng tạo, vừa giữ trọn tinh thần truyền thống Việt.
Bên cạnh đó, chương trình “Em yêu Hà Nội” dành cho thiếu nhi mang đến không khí tươi vui, quy tụ hàng trăm người mẫu nhí trong nhiều bộ sưu tập sinh động, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào với áo dài trong thế hệ trẻ.
Vòng chung kết cuộc thi thiết kế “Áo dài – Kết nối di sản” diễn ra sôi nổi với 10 bộ sưu tập đặc sắc của sinh viên 5 trường đại học tại Hà Nội.
Giải Nhất thuộc về bộ sưu tập “Ngàn năm nước chảy đời sinh sôi” của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, được đánh giá cao về ý tưởng và kỹ thuật thể hiện, thể hiện tiềm năng sáng tạo mạnh mẽ của thế hệ nhà thiết kế trẻ Việt Nam.
Một hoạt động đáng chú ý khác là đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển 2025” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và Sở Du lịch phối hợp tổ chức. Hơn 600 phụ nữ Thủ đô cùng các nhà thiết kế chuyên nghiệp tham gia trình diễn, tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân Thủ đô và du khách – nơi truyền thống giao hòa cùng sáng tạo. Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa của áo dài mà còn góp phần thúc đẩy các ngành phụ trợ như thiết kế, dệt may, thủ công mỹ nghệ, thời trang và du lịch.
Tiếp nối thành công của lễ hội, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 vào chiều 15/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, sinh viên, người dân và du khách, tạo nên bức tranh sinh động về Hà Nội – nơi sắc áo dài hòa cùng nhịp sống đô thị.
Ngoài ra, chương trình trải nghiệm “Bus Chạm Thu Hà Nội” dành cho du khách trong trang phục áo dài cũng sẽ được triển khai, tiếp tục lan tỏa hình ảnh Hà Nội thanh lịch, mến khách.
Kết thúc lễ hội, trong lòng người dân và du khách vẫn đọng lại ấn tượng sâu sắc về tà áo dài – biểu tượng của vẻ đẹp Việt Nam và Hà Nội – điểm đến an toàn, thân thiện, sáng tạo trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.