Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Phụ nữ Hà Nội đồng diễn áo dài khẳng định bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập

Tiết mục văn nghệ mở màn cho Chương trình Đồng diễn áo dài. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Festival Thăng Long- Hà Nội 2025, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2025 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức.

Với chủ đề "Vũ điệu Áo dài - Sắc màu Phụ nữ Thủ đô", chương trình đã mang đến màu sắc mới mẻ, tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, tôn vinh nét đẹp thanh lịch - văn minh của phụ nữ Thủ đô, phát huy vai trò của phụ nữ và cộng đồng tham gia gìn giữ, phát huy giá trị của áo dài, góp phần đưa áo dài trở thành đại sứ của văn hóa, đại sứ của du lịch Thủ đô.

Chương trình có sự tham gia của gần 600 đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố, các nhà thiết kế áo dài, người mẫu, các gia đình và đại biểu các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Những màn trình diễn áo dài cùng âm nhạc, dân vũ do các người mẫu không chuyên thể hiện đã góp phần tạo nên không gian áo dài đa sắc màu với sức mạnh của cộng đồng, cùng nhau lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô, đồng thời góp phần quảng bá về hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, văn minh, hiện đại, là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội và Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội trao giấy chứng nhận cho các gia đình trình diễn. Ảnh: Lê Đông - TTXVN Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, áo dài vẫn luôn là trang phục gắn bó với đời sống của mỗi người phụ nữ và người dân Việt Nam, từ học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, ca sĩ, diễn viên, người mẫu đến những người lao động bình thường, nam và nữ đều có thể khoác lên mình bộ áo dài trong các nghi lễ quan trọng của gia đình, dòng họ, cộng đồng, khi làm việc hay đi dạo phố. Bà Lê Kim Anh khẳng định, mặc áo dài không chỉ là lựa chọn trang phục mà còn thể hiện tình yêu và sự trân trọng đối với văn hóa truyền thống. Trong hành trình gìn giữ và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, áo dài là phần không thể thiếu, là trang phục tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, phản ánh bản sắc văn hóa và con người Việt Nam: Nhẹ nhàng mà tinh tế, giản dị mà quý phái, xưa cũ mà hiện đại, là niềm tự hào của dân tộc. Tại chương trình năm nay, các bộ sưu tập áo dài tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, sự sáng tạo trong việc phát huy giá trị truyền thống trong thiết kế áo dài đương đại; tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ với áo dài; quảng bá nhận diện thương hiệu của tổ chức Hội phụ nữ với trang phục áo dài của các nhà thiết kế, đơn vị thực hiện. Tại chương trình năm nay, các bộ sưu tập áo dài tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, sự sáng tạo trong việc phát huy giá trị truyền thống trong thiết kế áo dài đương đại; tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ với áo dài; quảng bá nhận diện thương hiệu của tổ chức Hội phụ nữ với trang phục áo dài của các nhà thiết kế, đơn vị thực hiện.

Đặc biệt, là phần đồng diễn dân vũ của 350 hội viên phụ nữ Thủ đô trên nền các ca khúc "Vì nụ cười em" và "Hà Nội những công trình" thể hiện tinh thần hội nhập và phát triển, vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn, tươi trẻ của phụ nữ Hà Nội.

Bằng các thông điệp "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình", "Tự hào áo dài Phụ nữ Việt Nam", "Tỏa sáng áo dài Việt Nam", "Duyên dáng áo dài Hà Nội", "Sắc màu Phụ nữ Thủ đô", các hoạt động trong Chương trình đồng diễn áo dài "Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển" năm 2025 đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa áo dài, tôn vinh nét đẹp thanh lịch - văn minh của phụ nữ Thủ đô; khẳng định vị thế của Hà Nội - thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại; đồng thời lan tỏa hình ảnh áo dài trở thành di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập./.