Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 – Nơi di sản gặp gỡ nét duyên hiện đại

Chiều 31/10, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo công bố Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, áo dài là biểu trưng văn hóa gắn liền với lịch sử dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Trong thời kỳ hội nhập, tà áo dài không chỉ là di sản mà còn là “đại sứ du lịch” góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của áo dài trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo của Hà Nội.