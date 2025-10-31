Tin tức
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 – Nơi di sản gặp gỡ nét duyên hiện đại
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, áo dài là biểu trưng văn hóa gắn liền với lịch sử dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Trong thời kỳ hội nhập, tà áo dài không chỉ là di sản mà còn là “đại sứ du lịch” góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của áo dài trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo của Hà Nội.
Không gian lễ hội được thiết kế lấy cảm hứng từ sắc thu Hà Nội, quy tụ hơn 80 gian hàng của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang, làng nghề dệt – thêu – may truyền thống cùng nghệ nhân thủ công. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng những bộ sưu tập áo dài độc đáo, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh “Hà Nội – Áo dài Di sản” cũng như trải nghiệm thử mặc áo dài và chụp ảnh trong không gian mô phỏng Khuê Văn Các, phố cổ Hà Nội.
Lễ hội mở màn bằng đêm khai mạc “Áo dài Hà Nội – Tỏa sáng tinh hoa di sản” tại Bảo tàng Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sĩ, người mẫu và nhà thiết kế hàng đầu, mang đến màn trình diễn áo dài được dàn dựng công phu, tôn vinh nét đẹp truyền thống trong hơi thở hiện đại. Bên cạnh đó, du khách sẽ được thưởng thức trình diễn áo dài thiếu nhi “Em yêu Hà Nội”, chung kết cuộc thi thiết kế “Áo dài – Kết nối di sản” và diễu hành áo dài quanh Hồ Hoàn Kiếm với hơn 1.000 người tham dự.
Một điểm nhấn văn hóa đặc biệt của Lễ hội là sự góp mặt của làng nghề may Trạch Xá (huyện Ứng Hòa) – nơi có hơn 1.000 năm lịch sử làm áo dài. Các nghệ nhân mang đến bộ sưu tập áo dài truyền thống, triển lãm sản phẩm và nghi lễ rước tổ nghề, thể hiện sự tri ân và tiếp nối tinh hoa di sản. Nhà thiết kế Đức Hùng cho biết, Lễ hội là “sân khấu sáng tạo” giúp áo dài Việt tỏa sáng, đồng thời khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tình yêu di sản trong công chúng.
Ngoài ra, chuỗi hoạt động trải nghiệm như workshop thêu họa tiết, vẽ hoa văn, làm phụ kiện và các trò chơi dân gian như nhảy sạp, kéo co, ô ăn quan… tạo nên không gian gắn kết cộng đồng, giúp du khách “sống trong di sản” và hiểu sâu hơn về văn hóa Việt. Xuyên suốt chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo, quan họ, xẩm – góp phần lan tỏa vẻ đẹp âm nhạc dân gian Việt Nam.
Qua bốn mùa tổ chức, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên mang tầm quốc tế, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Năm 2025, với quy mô và nội dung phong phú, Lễ hội tiếp tục khẳng định Hà Nội là điểm đến “An toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn”, nơi văn hóa và du lịch cùng tỏa sáng, mang hồn Việt vươn ra thế giới./.
Thực hiện: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam