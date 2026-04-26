Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Khẳng định bản sắc và sức sống của văn hóa Việt

Trình diễn hát quan họ tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao sau phần Nghi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN Ngày 26/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, với sự tham dự của đông đảo nhân dân và du khách.



Chương trình Giỗ Tổ được tổ chức trang trọng với màn tấu chiêng Ê Đê, múa lân - sư - rồng; đánh trống, đánh chiêng khai lễ. Ban tổ chức thực hiện nghi thức Tế truyền thống, đọc chúc văn dâng lên các Vua Hùng và ôn lại lịch sử dựng nước hào hùng từ thời các Vua Hùng dựng nước đến công cuộc giữ nước, đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Lễ dâng vật phẩm và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Vua Hùng.



Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân 45 dân tộc trong tỉnh báo công lên các Vua Hùng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên, mở ra không gian phát triển mới với quy mô diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người và 102 đơn vị hành chính cấp xã. Đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; đồng thời từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại, nâng cao năng lực quản trị và chủ động thích ứng với những biến động từ bên ngoài. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu, tỉnh huy động tối đa nguồn lực để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,6 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 61.200 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD, bằng 125,3% kế hoạch; có 3.168 doanh nghiệp thành lập mới... Trước anh linh các vị Vua Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk nguyện tiếp nối truyền thống đại đoàn kết, chung tay đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; đồng thời, nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng.



Sau phần lễ, đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách, học sinh đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tại tỉnh Đắk Lắk được tổ chức với quy mô mở rộng hơn, lớn hơn so với mọi năm, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian trong tỉnh. Sau phần nghi lễ, nhiều hoạt động được tổ chức trong phần hội như: Viết Thư pháp; Trưng bày triển lãm ảnh và giới thiệu ẩm thực truyền thống, đặc sản của địa phương, sản phẩm OCOP; biểu diễn hát quan họ…

* Hòa cùng không khí phấn khởi của cả nước, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ và tri ân các vị Vua Hùng, cùng những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp Lê Thanh Hùng bày tỏ, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân công đức các Vua Hùng - những người đã có công dựng nước, mà còn là điểm hội tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hiệp xin nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để xây dựng Tân Hiệp ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ 24 - 26/4 (Mùng 8 - 10/3 âm lịch) tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Thi đấu cờ vua, cờ tướng, hội thi gói và nấu bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, giao lưu đờn ca tài tử, triễn lãm hình ảnh về thành tựu văn hóa - xã hội thời đại Vua Hùng với chủ đề “An Giang - Tự hào cội nguồn, vững bước tương lai”, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP…

Qua đó, “con cháu Lạc Hồng” nơi vùng Châu thổ sông Cửu Long tưởng niệm và tri ân công lao Quốc Tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc và cội nguồn văn hóa Việt; gắn kết cộng đồng, tạo không gian để người dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật, tăng cường sự gắn bó và tự hào về truyền thống. Đồng thời, quảng bá văn hóa - du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa An Giang và hình ảnh “Tự hào cội nguồn, vững bước tương lai” đến du khách trong và ngoài tỉnh; trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm thành tựu, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và quảng bá thương hiệu.

Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở xã Tân Hiệp được xây dựng năm 1957, theo nguyện vọng của nhân dân địa phương để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng đền xuất phát từ lòng biết ơn, truyền thống uống nước nhớ nguồn cũng như mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc của người dân An Giang nói chung, Tân Hiệp nói riêng, luôn hướng về cội nguồn, khẳng định bản sắc và sức sống của văn hóa Việt trong thời đại mới./.