Lễ gắn lại biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “Quảng trường báo La Marseillaise” (Pháp)

Đoàn công tác Đại sứ quán do Đại sứ Đinh Toàn Thắng dẫn đầu tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, phát biểu tại Lễ gắn lại biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Đinh Toàn Thắng xúc động nhắc lại kỷ niệm chính Đại sứ đã tới dự lễ gắn tấm biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lên tường của trụ sở Tòa soạn báo La Marseillaise vào tháng 11/2021, nhân dịp kỉ niệm 110 năm Bác Hồ lần đầu tiên đặt chân tới Pháp trên hành trình đi tìm đường cứu nước. Đại sứ bày tỏ vui mừng khi lại được tới dự buổi lễ gắn tấm biển tưởng niệm trở lại vị trí trang trọng trước cửa tòa nhà trụ sở báo La Marseillaise, nay đã được cải tạo khang trang và màu sơn mới đẹp hơn rất nhiều.

Ông Jean Marc Coppola, Phó Thị trưởng phụ trách văn hóa và di sản của thành phố Marseille khẳng định đây là sự kiện quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng. Ông Jean Marc Coppola cho rằng việc vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh – người từng đặt chân đến Marseille năm 1911 – có giá trị đặc biệt khi diễn ra tại thành phố cổ nhất nước Pháp với hơn 1.600 năm lịch sử. Theo ông Jean Marc Coppola, hành trình của Người tại Marseille, từ làm việc ở cảng đến tìm hiểu phương Tây để hun đúc nền tảng tư tưởng xã hội và chính trị, đã góp phần hình thành con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Ông Jean Marc Coppola nhấn mạnh, việc treo lại tấm biển tưởng niệm tại trụ sở Báo La Marseillaise không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn trở thành một phần của hành trình văn hóa tại Marseille, nơi người dân có thể tự hào vì sự gắn kết với di sản, lịch sử và bản sắc thành phố. Sự kiện này cũng được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, của sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân Marseille với nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tổng biên tập Báo La Marseillaise, ông Léo Purguette cho rằng việc được đón tiếp Đại sứ Việt Nam và cùng nhau dựng lại tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở La Marseillaise là một niềm vinh dự lớn đối với tờ báo. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này mang ý nghĩa của sự đổi mới, bởi tấm bia được gắn lại trên mặt tiền đã được cải tạo hoàn toàn, thể hiện tinh thần tiến bộ mà tòa soạn mong muốn chia sẻ với bạn bè Việt Nam.

Theo ông Purguette, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm vóc quốc tế, không chỉ là một nguyên thủ nước ngoài mà còn là nhà cách mạng đã góp phần sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đấu tranh vì giải phóng con người. Chính vì vậy, việc khắc ghi sự kiện Người đặt chân đến Marseille ngay tại trụ sở La Marseillaise mang ý nghĩa đặc biệt. Đây vốn là địa điểm có lịch sử đấu tranh, khi tờ báo được những người kháng chiến giành lại từ tay một ấn phẩm từng cộng tác với phát xít. Việc chính quyền thành phố đặt tên “Quảng trường Báo La Marseillaise” càng làm cho sự kiện này trở thành một biểu tượng kép: vừa tưởng nhớ một nhân vật lịch sử, vừa khẳng định giá trị đấu tranh và tự do gắn liền với tờ báo.