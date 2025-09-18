Tin tức
Lễ gắn lại biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “Quảng trường báo La Marseillaise” (Pháp)
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, phát biểu tại Lễ gắn lại biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Đinh Toàn Thắng xúc động nhắc lại kỷ niệm chính Đại sứ đã tới dự lễ gắn tấm biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lên tường của trụ sở Tòa soạn báo La Marseillaise vào tháng 11/2021, nhân dịp kỉ niệm 110 năm Bác Hồ lần đầu tiên đặt chân tới Pháp trên hành trình đi tìm đường cứu nước. Đại sứ bày tỏ vui mừng khi lại được tới dự buổi lễ gắn tấm biển tưởng niệm trở lại vị trí trang trọng trước cửa tòa nhà trụ sở báo La Marseillaise, nay đã được cải tạo khang trang và màu sơn mới đẹp hơn rất nhiều.
Ông Jean Marc Coppola, Phó Thị trưởng phụ trách văn hóa và di sản của thành phố Marseille khẳng định đây là sự kiện quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng. Ông Jean Marc Coppola cho rằng việc vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh – người từng đặt chân đến Marseille năm 1911 – có giá trị đặc biệt khi diễn ra tại thành phố cổ nhất nước Pháp với hơn 1.600 năm lịch sử. Theo ông Jean Marc Coppola, hành trình của Người tại Marseille, từ làm việc ở cảng đến tìm hiểu phương Tây để hun đúc nền tảng tư tưởng xã hội và chính trị, đã góp phần hình thành con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.
Ông Jean Marc Coppola nhấn mạnh, việc treo lại tấm biển tưởng niệm tại trụ sở Báo La Marseillaise không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn trở thành một phần của hành trình văn hóa tại Marseille, nơi người dân có thể tự hào vì sự gắn kết với di sản, lịch sử và bản sắc thành phố. Sự kiện này cũng được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, của sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân Marseille với nhân dân Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tổng biên tập Báo La Marseillaise, ông Léo Purguette cho rằng việc được đón tiếp Đại sứ Việt Nam và cùng nhau dựng lại tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở La Marseillaise là một niềm vinh dự lớn đối với tờ báo. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này mang ý nghĩa của sự đổi mới, bởi tấm bia được gắn lại trên mặt tiền đã được cải tạo hoàn toàn, thể hiện tinh thần tiến bộ mà tòa soạn mong muốn chia sẻ với bạn bè Việt Nam.
Theo ông Purguette, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm vóc quốc tế, không chỉ là một nguyên thủ nước ngoài mà còn là nhà cách mạng đã góp phần sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đấu tranh vì giải phóng con người. Chính vì vậy, việc khắc ghi sự kiện Người đặt chân đến Marseille ngay tại trụ sở La Marseillaise mang ý nghĩa đặc biệt. Đây vốn là địa điểm có lịch sử đấu tranh, khi tờ báo được những người kháng chiến giành lại từ tay một ấn phẩm từng cộng tác với phát xít. Việc chính quyền thành phố đặt tên “Quảng trường Báo La Marseillaise” càng làm cho sự kiện này trở thành một biểu tượng kép: vừa tưởng nhớ một nhân vật lịch sử, vừa khẳng định giá trị đấu tranh và tự do gắn liền với tờ báo.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh thêm, việc phục dựng tấm bia vào tháng 9 – thời điểm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam – mang ý nghĩa tri ân lãnh tụ dân tộc, đồng thời gợi nhớ tới tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, từ các phong trào cộng sản Pháp từng ủng hộ cách mạng Việt Nam cho tới sự hợp tác gắn bó hiện nay, khi quan hệ Việt - Pháp đã được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Trước đó cùng ngày, đoàn công tác đã dành thời gian tham dự “Hội nghị Châm cứu quốc tế Việt Pháp lần thứ hai” được tổ chức tại thành phố Sausset-les Pins, giáp với thành phố cảng Marseille. Tại hội nghị, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những kết quả mà đoàn công tác của Bộ Y tế đã thực hiện. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hợp tác y tế giữa Việt Nam và Pháp phát triển mạnh mẽ, gắn liền với các chương trình hợp tác cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược. Tại hội nghị, các chuyên gia y tế, bác sĩ hai bên đã trao đổi sâu rộng về triển vọng hợp tác, trong đó những thành tựu của Hội Châm cứu Việt Nam được bạn bè Pháp đánh giá cao. Đại sứ nhấn mạnh, sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa y học cổ truyền mà còn phù hợp với ưu tiên chiến lược hiện nay của Việt Nam là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và đoàn công tác đã tới thăm Chùa Trúc Lâm và gặp gỡ động viên bà con cộng đồng tại thành phố Marseille, cũng như làm việc với Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại địa phương. Vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Marseille, Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của bà con kiều bào tại Marseille đã nỗ lực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Việc chùa Trúc Lâm cho mượn địa điểm để mở lớp học tiếng Việt là một nỗ lực đáng ghi nhận. Để hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy tiếng Việt, Đại sứ đã chuyển tặng cho hội người Việt bộ giáo trình dạy tiếng Việt, với mong muốn hoạt động này càng được phát triển và phát huy được hiệu quả giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Động viên bà con tiếp tục cố gắng xây dựng cộng đồng vững mạnh, Đại sứ Đinh Toàn Thắng mong mỗi người dân Việt Nam tại Marseille cần nỗ lực hết sức mình, giữ mối đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân tương ái đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho quan hệ hữu nghị Việt – Pháp cũng như cho mối gắn kết giữa Marseille và các địa phương của Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Việc tăng cường các hoạt động kết nối với chính quyền Marseille và các địa phương lân cận ở miền Nam nước Pháp đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác đã có, đồng thời tìm kiếm cơ hội mới trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển năng động. Đây là bước đi cần thiết để mở rộng hợp tác đa lĩnh vực trong tương lai./.