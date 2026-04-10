Lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Sáng 10/4, tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại nơi dừng xe, mời vào sảnh chính Nhà Quốc hội và giới thiệu bức ảnh Đền Angkor Wat được trưng bày tại trụ sở.

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiến hành hội kiến.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia có những bước tiến mạnh mẽ. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao.

Chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vương quốc Campuchia diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc khi Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và triển khai các định hướng chiến lược mới; còn Campuchia đang đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Nhìn tổng thể, quan hệ hai nước hiện nay được xây dựng trên 3 trụ cột chính: tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó. Với nền tảng đó, chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần thúc đẩy triển khai các cam kết cấp cao, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả của các cơ chế hợp tác; tăng cường kết nối kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng và chuyển đổi số; mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ lâu dài.

Chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới./.