Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Chủ tịch trong sự chào mừng nồng nhiệt của đông đảo các học sinh và người dân Thủ đô Viêng Chăn trong những bộ trang phục truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào với những lá cờ hai nước trên tay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ra tận cửa xe chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi tặng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.