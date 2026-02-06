Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã chủ trì Lễ đón chính thức.

Trên đường từ sân bay về tới Hoàng cung, hàng nghìn quần chúng nhân dân mang ảnh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni, vẫy cờ, hoa nồng nhiệt chào mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Hoàng cung. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen ra tận nơi đỗ xe chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm với những cái ôm hôn, bắt tay nồng ấm và mời Tổng Bí thư Tô Lâm tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia và cùng giới thiệu thành phần hai bên có mặt tại Lễ đón.

Samdech Techo Hun Sen chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã đạt được những kết quả rất tích cực và thực chất. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc định hướng tổng thể cho hợp tác trên các lĩnh vực. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm nhau và có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, góp phần củng cố tin cậy chính trị và đề ra phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, nâng cao hiệu quả phối hợp song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ, là trụ cột vững chắc trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có bước phát triển thực chất. Thông qua các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, kết nghĩa địa phương, sự hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, ngày càng được tăng cường, trở thành nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia…

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước./.