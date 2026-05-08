Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đúng 8h30, đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống. Các nghệ sĩ của Sri Lanka biểu diễn những điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ra tận nơi đỗ xe ô tô chào đón và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước đến khu vực Lễ đài. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Sri Lanka. Sau đó, 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đội trưởng Đội Danh dự báo cáo và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành phần đoàn hai bên tham dự tại lễ đón.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/7/1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Sự gắn kết bền chặt từ quá khứ đến hiện tại chính là cơ sở để Việt Nam và Sri Lanka hướng tới nâng tầm quan hệ song phương, tạo sức mạnh và hành trang để cả hai quốc gia vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

