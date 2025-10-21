Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và phấn khởi đến thăm đất nước Phần Lan tươi đẹp, sáng tạo, văn hóa và nhân ái; cảm ơn ngài Tổng thống, Phu nhân và nhân dân Phần Lan đón tiếp trọng thị, thân tình và thiện cảm. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò và mối quan hệ tốt đẹp với Phần Lan; tin tưởng, chuyến thăm Phần Lan này sẽ đóng góp tích cực, mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Kết thúc Lễ đón, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Phần Lan tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo được mở rộng, hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch...

Khoa học - công nghệ, là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước với nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết từ năm 1995 đến nay. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Phần Lan liên tục dành viện trợ không hoàn lại, không áp đặt điều kiện chính trị cho Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực quản lý nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu, lâm nghiệp… Hai nước cũng tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác. Năng lượng là lĩnh vực hợp tác lâu dài, nhiều tiềm năng trong quan hệ hai nước, với các trọng tâm: Triển khai năng lượng tái tạo tại các khu vực khó khăn; phát triển năng lượng tái tạo và các dự án, khung pháp lý liên quan.