Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân quốc

Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Vào lúc 9h30 (theo giờ địa phương, tức 7h30 theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan. Đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại nơi đỗ xe, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã bắt tay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, đồng thời mời Tổng Bí thư và Phu nhân bước vào vị trí danh dự.

Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc, nước bạn đã cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 loạt đại bác. Cùng lúc đó, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn chính thức của hai nước. Tại lễ đón, thiếu nhi Hàn Quốc đã hát chào mừng Tổng Bí thư và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ca khúc “Thiếu nhi thế giới vui liên hoan”, ca ngợi tình hữu nghị, thân ái, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng phát triển quan hệ đối tác chặt chẽ và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.