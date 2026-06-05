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Lễ đón Đội K53 hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia
Trong mùa khô 2025 - 2026, 67 cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã khảo sát, xác minh, xử lý 600 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm tại 19 huyện thuộc 3 tỉnh Nam Lào và 6 huyện thuộc tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Qua đó, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 hài cốt liệt sĩ tại Lào, 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong 16 hài cốt liệt sĩ, có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.
Phát biểu tại lễ đón, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc cảm ơn cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Nam Lào, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K53 trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bà Y Ngọc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Đội K53 trong hành trình tìm kiếm đồng đội. Mỗi hài cốt liệt sĩ được đưa về Tổ quốc là thêm một phần lịch sử được nối liền và thêm một minh chứng sinh động cho đạo lý, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, ngay sau khi trở về nước, Đội K53 nhanh chóng ổn định tổ chức, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch; góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia mùa khô 2025 - 2026; tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 15 cá nhân thuộc Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Nam Lào và 2 tập thể, 5 cá nhân thuộc Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri vì có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ./.