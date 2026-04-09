Lễ đón chính thức Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại thủ đô Viêng Chăn
Đoàn xe chở Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiến vào Trụ sở Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ra tận cửa xe, chào đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.
Sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiến hành hội đàm.
Trước đó, sáng cùng ngày, ngay sau khi đến thủ đô Viêng Chăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở thủ đô Viêng Chăn, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào./.