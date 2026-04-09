Lễ đón chính thức Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại thủ đô Viêng Chăn

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 9/4, lễ đón chính thức Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì lễ đón.
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Lễ đón. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Đoàn xe chở Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiến vào Trụ sở Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ra tận cửa xe, chào đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng NDCM Lào Vilay Lakhamphong. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiến hành hội đàm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh ở thủ đô Vientiane. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh ở thủ đô Vientiane.

Trước đó, sáng cùng ngày, ngay sau khi đến thủ đô Viêng Chăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở thủ đô Viêng Chăn, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào./.

Xem thêm

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Vĩnh Long

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer, ngày 9/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho các chức sắc và đồng bào Khmer tại phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long).
