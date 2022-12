Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Đội Danh dự Hàn Quốc với hai hàng tiêu binh chỉnh tề, đại diện cho các lực lượng hải, lục, không quân Quân đội Hàn Quốc đứng thành đội hình xung quanh thảm đỏ, thực hiện nghi thức của lễ đón.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk- yeol đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại nơi đỗ xe; trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Cùng lúc, nhiều loạt đại bác vang lên chào mừng.

Đội trưởng Đội danh dự Quân đội Hàn Quốc mời Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Ngay sau đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tiến tới giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước. Trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc, để đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng ở khu vực, ASEAN được xác định là khu vực quan trọng nhất và Việt Nam là đối tác vô cùng quan trọng của Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju: “Việt Nam là đối tác chính để Hàn Quốc tăng cường quan hệ đoàn kết với ASEAN”. Kể từ tháng 10/2009, sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, hợp tác hai nước ngày càng gặt hái nhiều “trái ngọt”, từ chính trị, an ninh và quốc phòng đến đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương. Quãng thời gian 30 năm tuy chưa phải là dài, nhưng Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc trong khi Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Đến hết năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt mốc 80 tỷ USD và nếu so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại đã tăng khoảng 160 lần trong vòng 30 năm qua. Điều này được đánh giá là một bước đột phá hiếm có trong mối quan hệ bang giao.

Cho đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Cùng với đó là những biến động trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng, Hàn Quốc và Việt Nam cần tăng cường mạnh mẽ hợp tác an ninh kinh tế nhằm ổn định và phục hồi chuỗi cung ứng.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng kỳ vọng trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ra Tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là sự ghi nhận về những thành tựu to lớn trong quan hệ hai bên 30 năm qua vừa tạo khuôn khổ và đặt ra định hướng cho quan hệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việc nâng cấp quan hệ còn thể hiện lòng tin giữa hai nước, nhất là giữa lãnh đạo cấp cao hai bên cũng như thể hiện tình trạng đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ giữa hai nước. Đặc biệt, không chỉ lợi ích quốc gia dân tộc mà lợi ích của địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước đều được đáp ứng.

Trong năm 2022, hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương được duy trì theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong điện đàm giữa Tổng thống Yoon Suk Yeol với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 23/3 và hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Yoon Suk Yeol với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 8/6, Tổng thống Hàn quốc đã bày tỏ hy vọng chuyến thăm Hàn Quốc trong năm nay của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo bước chuyển quan trọng cho sự phát triển bước ngoặt của quan hệ hai nước.

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao hai nước tiến hành hội đàm./.