Lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm mời Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Cuba và Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez duyệt đội danh dự, giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm với Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay như bản chất vốn có.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.



Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.