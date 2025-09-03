Lễ đón Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Alvaro Lopez Miera. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngay sau Lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Chào mừng Thượng tướng Álvaro López Miera cùng các thành viên đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa khi diễn ra vào Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ngày 2/9/1945 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.



Sự kiện trên không chỉ chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến, mà còn mở ra kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập - tự do; kỷ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa và các lực lượng bị áp bức trên thế giới đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.



Khẳng định sự “trong sáng, thủy chung, bền chặt” của mối quan hệ Việt Nam - Cuba, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Vừa qua, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba Álvaro López Miera đã tới đặt hoa tại tượng đài tri ân Chuyên gia quân sự Cuba - một trong hai công trình đầu tiên nằm trong tổng thể Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Công trình thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho những người con Cuba đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.