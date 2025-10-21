Tin tức
Lễ công bố và trao Giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart” lần thứ 2 diễn ra ngày 23/10
Theo Ban Tổ chức, năm 2024, TTXVN và Viettel lần đầu tiên phối hợp tổ chức Giải thưởng ảnh và video với chủ đề “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart”. Giải thưởng đã ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng và giới chuyên môn với những tác phẩm có giá trị, tôn vinh những đóng góp quan trọng của công nghệ, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa mà công nghệ mang đến cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Tiếp nối sự thành công của mùa giải đầu tiên, thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TTXVN và Tập đoàn Viettel đã tổ chức Lễ phát động Giải thưởng ảnh và video clip lần thứ 2 với chủ đề “Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng” vào tháng 2/2025.
Trong khuôn khổ Giải thưởng, Hội thảo chuyên đề “Mạch nguồn Công nghệ - Ươm mầm hạnh phúc” đã được TTXVN và Viettel phối hợp tổ chức ngày 13/6/2025 nhằm chia sẻ những ý tưởng nội dung, khơi nguồn sáng tạo, khai phá những góc nhìn mới mẻ qua lăng kính của từng tác giả để lan tỏa giá trị tích cực của công nghệ trong cuộc sống.
Ban Tổ chức Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ 2 đã nhận được 1.131 tác phẩm ảnh đơn, 229 tác phẩm ảnh bộ và 122 tác phẩm video. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải bao gồm: 11 giải ở thể loại Ảnh bộ (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích); 10 giải ở thể loại Ảnh đơn (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích); 11 giải ở thể loại Video (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).
Giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ 2 đã thu hút đông đảo nhiếp ảnh gia, nhà báo, nhà quay phim chuyên và không chuyên trên khắp mọi miền đất nước. Các tác phẩm xuất sắc được trao giải lần này đã khai thác được những góc nhìn tiêu biểu mà thành tựu khoa học, công nghệ mang lại. Đây là những tác phẩm đã chạm đến cảm xúc của người xem với cách kể chuyện bình dị mà sâu sắc thông qua ngôn ngữ hình ảnh; cho thấy giờ đây công nghệ không chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà còn đưa con người đến gần với nhau hơn, kết nối yêu thương. Những yếu tố này đã tạo nên giá trị vừa nhân văn vừa nghệ thuật của Giải thưởng ảnh/video "Công nghệ từ trái tim - Technology with heart". Đây chính là thông điệp mà TTXVN và Viettel mong muốn truyền tải đến đông đảo công chúng./.