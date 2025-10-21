Lễ công bố và trao Giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart” lần thứ 2 diễn ra ngày 23/10

Ban Tổ chức trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, năm 2024, TTXVN và Viettel lần đầu tiên phối hợp tổ chức Giải thưởng ảnh và video với chủ đề “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart”. Giải thưởng đã ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng và giới chuyên môn với những tác phẩm có giá trị, tôn vinh những đóng góp quan trọng của công nghệ, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa mà công nghệ mang đến cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Tiếp nối sự thành công của mùa giải đầu tiên, thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TTXVN và Tập đoàn Viettel đã tổ chức Lễ phát động Giải thưởng ảnh và video clip lần thứ 2 với chủ đề “Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng” vào tháng 2/2025.

Trong khuôn khổ Giải thưởng, Hội thảo chuyên đề “Mạch nguồn Công nghệ - Ươm mầm hạnh phúc” đã được TTXVN và Viettel phối hợp tổ chức ngày 13/6/2025 nhằm chia sẻ những ý tưởng nội dung, khơi nguồn sáng tạo, khai phá những góc nhìn mới mẻ qua lăng kính của từng tác giả để lan tỏa giá trị tích cực của công nghệ trong cuộc sống.