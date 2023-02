Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải C. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tham dự buổi lễ có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.



Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Phó Thủ tướng: Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương…



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng tham dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII trong hào khí mùa Xuân Quý Mão, nhân kỷ niệm lần thứ 93 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), với khí thế, quyết tâm và niềm tin trước những thành tựu to lớn và vận hội tươi sáng của đất nước.



Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước xuất hiện nhiều thách thức, khó khăn hơn so với dự báo. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quyết sách phù hợp, chủ động của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành sâu sát của Chính phủ; với ý chí quyết tâm cao độ và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn quốc tế, nước ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 để thực hiện thành công, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.



Trong thành tựu chung đó, có đóng góp quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Toàn bộ hệ thống báo chí đã chủ động góp phần định hướng đúng đắn dư luận, truyền tải kịp thời đến đông đảo người dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc; phản ánh chân thực, sinh động quyết tâm và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết và sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.



Với tinh thần xây dựng, với lao động báo chí nghiêm túc, trách nhiệm, các tác phẩm báo chí góp phần cổ vũ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu về yêu cầu và trách nhiệm ngày càng cao trước đất nước, trước nhân dân; lan tỏa, phát huy, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để kịp thời khắc phục, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ thực sự của nhân dân trên mọi lĩnh vực và trên khắp mọi miền của đất nước.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải Chuyên đề. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN