Lấy ý kiến từ nhà trường vào dự thảo Quy định của Ban Bí thư về kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng

Chủ trì hội nghị, đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp học sinh, sinh viên ưu tú vào Đảng không chỉ nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức và khát vọng cống hiến. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên cần được thực hiện với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, hình thức hoặc chỉ chú trọng thành tích. Việc kết nạp Đảng phải bảo đảm thực chất, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, lấy chất lượng làm trọng tâm.



Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên - Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Thường trực Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội tập trung thảo luận sâu, kỹ lưỡng, trực tiếp về những nội dung cốt lõi trong dự thảo Quy định của Ban Bí thư về kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng, bảo đảm vừa chặt chẽ về tiêu chuẩn, vừa bám sát thực tiễn hiện nay, góp phần hoàn thiện dự thảo Quy định.



Các đại biểu nhất trí đánh giá, dự thảo Quy định được viết ngắn gọn, rõ nội dung, phù hợp nhu cầu thực tiễn của các trường đại học, trung học phổ thông, đồng thời bảo đảm tính khả thi. Các đại biểu thảo luận, góp ý một số nội dung cụ thể về: Điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp Đảng; xem xét đặc cách đối với những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc; lượng hóa cụ thể đối với tiêu chí về hoạt động Đoàn. Đồng thời, cần bổ sung tiêu chuẩn về các giải thưởng, quy chế về bồi dưỡng ngắn hạn đối với đảng viên là học sinh; làm rõ hơn điều kiện của chuyển đảng chính thức, chuyển tiếp nguồn; chuẩn hóa một số khái niệm trong dự thảo Quy định…



Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Viết Cường ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, có giá trị và giàu tính thực tiễn của các đại biểu. Theo đồng chí, bản chất của việc xây dựng quy định trên là để giải quyết được những tồn đọng, điểm nghẽn, khó khăn kéo dài do chưa có quy định cụ thể. Theo chỉ đạo của Trung ương, xác định xây dựng lớp đảng viên trong giai đoạn mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững lời thề sắt son với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ… “Chúng ta không vì chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn và số lượng”, đồng chí nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Cơ bản tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến từ đại diện các nhà trường, cơ quan hữu quan, đồng chí Trần Viết Cường thống nhất một số điểm, trong đó điểm cốt lõi, nội hàm của quy định là tiêu chuẩn, điều kiện chung trong kết nạp Đảng đối với học sinh, sinh viên. Những tiêu chuẩn cụ thể sẽ tập trung vào từng khối đối tượng; những khó khăn vướng mắc sẽ được nghiên cứu, giải quyết cho phù hợp trong tổ chức thực hiện. Việc đổi mới nội dung, phương thức sẽ được nghiên cứu phù hợp với thực tiễn hiện nay để thu hút sự quan tâm của học sinh, sinh viên.



Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ nhà trường để có đánh giá từ thực tiễn, đồng chí Trần Viết Cường cho biết, Tổ Biên tập sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến; tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới, nhất là trong việc tạo nguồn cán bộ trẻ, có trình độ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho đất nước trong giai đoạn mới./.