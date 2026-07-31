Lấy mẫu AND tại khu vực có nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Yên

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thông tin về những nỗ lực “chạy đua với thời gian” để đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Theo kế hoạch, từ ngày 28/7 đến ngày 11/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân sự, y tế, dân quân và nhân công địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt với 1.532 phần mộ, thực hiện số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định an toàn khoa học.

Trong 3 ngày đầu triển khai thực hiện (từ ngày 28 - 30/7), lực lượng đã khai quật 70 mộ liệt sĩ; trong đó, lấy được 15 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định AND.

Từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND tại 12/33 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, khai quật gần 800 mộ, thu được hàng trăm mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định AND.

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm xác định danh tính mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ lấy hơn 4.000 mẫu sinh phẩm mộ liệt sĩ trên địa bàn. Do vậy, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu AND tại 33 nghĩa trang liệt sĩ toàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 31/10 sẽ hoàn thành công tác thu thập mẫu AND tại tất cả nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm việc khai quật, lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu diễn ra chính xác, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.