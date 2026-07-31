Lấy mẫu ADN tại khu vực có nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại tỉnh Điện Biên

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đại biểu dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Lễ truy điệu và an táng. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.



Trong lời điếu truy điệu hai liệt sĩ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nêu rõ: Hai liệt sĩ hy sinh đã lâu, hiện chưa xác định được danh tính nhưng trong lòng nhân dân, các anh luôn là tấm gương anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.Trong lời điếu truy điệu hai liệt sĩ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nêu rõ: Hai liệt sĩ hy sinh đã lâu, hiện chưa xác định được danh tính nhưng trong lòng nhân dân, các anh luôn là tấm gương anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Nghi thức hạ huyệt, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN



Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới và chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn… Tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo chu đáo cho gia đình liệt sĩ; giữ gìn các công trình ghi công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ sẽ được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bền bỉ…



Trước đó, sáng 19/7, tại khu vực bản Lồng, xã Quài Tở, Đội tìm kiếm, quy tập cất bốc hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Quài Tở đã khai quật, cất bốc hài cốt hai liệt sĩ từ đỉnh đèo Pha Đin. Sau đó, được quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.



Đại tá Dương Quốc Long cho biết thêm, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Khai quật, lấy mẫu hài cốt tại 4.594 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các địa bàn. Thực hiện Chiến dịch, từ ngày 6/6 đến 29/7, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 2.107 phần mộ; tìm kiếm quy tập, truy điệu và an táng 2 mộ liệt sĩ bảo đảm trang trọng./.



