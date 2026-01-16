Lấy đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng

Quang cảnh tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tại Hội thảo, các chuyên gia phân tích, năm 2025 vừa qua là một dấu mốc chuyển mình mạnh mẽ của lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cả hệ thống chính trị quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác lập một tư duy phát triển hoàn toàn mới: Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế xã hội, là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu quả quản trị quốc gia.



Tham gia thảo luận, ông Bùi Thanh Truyền, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh cho rằng hiện nay nhiều người dân và doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chương trình, đề án hỗ trợ về khoa học - công nghệ. Nguyên nhân chủ yếu do thông tin chưa được phổ biến rộng rãi, thủ tục còn phức tạp, khiến hiệu quả lan tỏa của các chính sách hỗ trợ chưa đạt như kỳ vọng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thị Hồng Nhung thông tin, để đạt kết quả như kỳ vọng của tỉnh, thời gian tới Sở đã có kế hoạch thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (giai đoạn 1); đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chính sách của tỉnh; năm 2026 tỉnh xác định là năm sẽ tập trung về đổi mới sáng tạo. Hội thảo khoa học với chủ đề “Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) - Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh" không chỉ là diễn đàn trao đổi khoa học, mà còn là dịp để tỉnh đánh giá một cách toàn diện, khách quan thực trạng đổi mới sáng tạo; từ đó xác định rõ định hướng, giải pháp đột phá, góp phần nâng cao vị thế của Tây Ninh trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc gia.



Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Thúc Đạt thông tin, năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chính phủ, trình Quốc hội ban hành 10 Luật trong đó quan trọng nhất là Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; 1 nghị quyết. Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành 23 nghị định, 16 nghị quyết, 41 quyết định, 1 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Bộ cũng ban hành gần 50 thông tư để hướng dẫn thi hành, tạo sự đồng bộ về cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý thuận lợi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, lần đầu tiên đổi mới sáng tạo được luật hóa và đặt ngang hàng với khoa học, công nghệ; thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên cho biết, địa phương có vị trí địa lý - kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long với Vương quốc Campuchia thông qua tuyến biên giới trên bộ dài gần 369 km.



Với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, quỹ đất công nghiệp dồi dào và hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, năm 2025, tỉnh Tây Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,52%; Thu ngân sách vượt dự toán, đạt trên 52.000 tỷ đồng.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, tỉnh đạt 45,71 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố được đánh giá - đây là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh những nỗ lực và quyết tâm của tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, một số chỉ số thành phần vẫn còn hạn chế, đặc biệt là về nguồn nhân lực nghiên cứu, năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và chất lượng thể chế. Điều này đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục có giải pháp đồng bộ, trọng tâm và bền vững, phù hợp với tiềm năng và dư địa phát triển của địa phương. Vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2300/KH-UBND ngày 25/11/2025 nhằm duy trì và từng bước nâng cao Chỉ số PII trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.



Chỉ số PII không đơn thuần là một bảng xếp hạng, mà là bức tranh tổng thể, đa chiều phản ánh năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương. Đây là công cụ quan trọng giúp tỉnh Tây Ninh nhận diện đúng điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để khắc phục, từ đó hoạch định và thực thi chính sách phát triển một cách hiệu quả, thực chất và bền vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn là một trong ba khâu đột phá chiến lược, với mục tiêu đến năm 2030: Kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; hình thành khu công nghiệp công nghệ cao; xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo; tăng chi cho nghiên cứu và phát triển lên khoảng 2% GRDP.



Trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành Đề án số 1330/ĐA-UBND ngày 22/9/2025 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, trong đó xác định rõ: Doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ và đồng hành./.