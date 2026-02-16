Latvia ghi nhận lớp tuyết dày nhất trong hơn một thập kỷ do bão tuyết - Hàng không Pháp cắt giảm chuyến bay

Lớp tuyết dày nhất, lên tới 62cm, được ghi nhận tại trạm quan trắc của Trung tâm Môi trường, Địa chất và Khí tượng Latvia ở Dagda, khu vực Đông Nam nước này. Trước đó, vào tháng 4/2013, thị trấn Aluksne ở Đông Bắc Latvia từng ghi nhận độ dày tuyết lên tới 70cm.

Tuyết phủ trắng xóa tại Riga, Latvia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cơ quan khí tượng, tại nhiều khu vực trên cả nước, độ dày tuyết đã tăng thêm hơn 10cm trong dịp cuối tuần. Tuy nhiên, ở một số vùng miền Tây và miền Bắc, lớp tuyết không tăng, thậm chí có nơi còn giảm do gió mạnh thổi bay tuyết.

Các trạm quan trắc của Trung tâm Môi trường, Địa chất và Khí tượng Latvia đo độ dày tuyết bằng cảm biến siêu âm tại những khu vực được chuẩn bị riêng phục vụ công tác theo dõi.

Cùng ngày, Cơ quan Hàng không Dân dụng Pháp (DGAC) đã yêu cầu các hãng hàng không hạn chế số chuyến bay đến và đi từ các sân bay ở thủ đô Paris trong ngày 15/2 do dự báo có tuyết và băng giá.

Theo thông báo ngày 14/2, DGAC đề nghị cắt giảm 30% số chuyến bay trong khung giờ cao điểm tại sân bay Charles de Gaulle và giảm 20% tại sân bay Orly. Nhà chức trách khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin với hãng hàng không trước khi di chuyển tới hai sân bay trong ngày 15/2 nhằm tránh bị ảnh hưởng do điều chỉnh lịch bay.

Dự báo thời tiết cho thấy phần lớn khu vực miền Bắc nước Pháp sẽ chịu tác động của đợt tuyết rơi trong ngày 15/2, có thể gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ và các hoạt động đi lại khác./.