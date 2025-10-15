Tin tức
Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã tham dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.
Đại tướng Phan Văn Giang thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone những nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua, cũng như kết quả cuộc hội đàm trước đó cùng ngày với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và cuộc Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, Quân đội ba nước nói riêng, góp phần hiện thực hóa kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia; mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng hai nước để triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác quốc phòng, tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Lào triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão lũ vừa qua; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống của người dân và những vùng bị ảnh hưởng thiên tai sẽ sớm ổn định và trở lại bình thường.
Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam anh em đạt được thời gian qua; nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 95 năm qua và đặc biệt là 80 năm xây dựng đất nước; coi đây là nguồn cổ vũ, động viên, bài học quý giá đối với Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng, hướng tới Đại hội của mỗi Đảng ở hai nước vào đầu năm 2026. Hai nước đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuẩn bị Đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.
Đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước trước đây cũng như hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị Quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả nghị định thư, chương trình, kế hoạch hợp tác để hợp tác quốc phòng luôn xứng đáng là trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.
* Trước đó, chiều cùng ngày, sau lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone.
Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone vui mừng nhận thấy các nội dung trong Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2025 - 2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 đã được cơ quan hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, thực chất trên các mặt như phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào; trao đổi thông tin, tình hình, qua đó tham mưu hiệu quả với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những vấn đề chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh mỗi nước; hợp tác quân, binh chủng, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ; tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội; tăng cường hợp tác về hậu cần kỹ thuật, phát triển năng lực và hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương; tiếp tục duy trì cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia với hình thức, nội dung phong phú, thực chất, phù hợp với truyền thống, quan hệ đoàn kết giữa ba nước láng giềng anh em.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh năm nay, Đảng và Nhà nước Lào sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Đây là sự kiện trọng đại không chỉ của đất nước Lào mà còn là niềm vui chung của nhân dân Việt Nam. Với kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng tặng Bộ Quốc phòng Lào 3 xe chỉ huy hãng Vinfast, găng tay trắng, ghệt phục vụ diễu binh; đồng thời gửi tặng các đồng chí Lào pháo hoa do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất để chào mừng lễ kỷ niệm lịch sử này.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone tin tưởng rằng Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn ra ngày 15/10 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, Quân đội ba nước nói riêng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp.
Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực./.