Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) . Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã tham dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone những nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua, cũng như kết quả cuộc hội đàm trước đó cùng ngày với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và cuộc Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, Quân đội ba nước nói riêng, góp phần hiện thực hóa kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia; mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng hai nước để triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác quốc phòng, tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Lào triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác.