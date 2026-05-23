Lào Cai: Lan tỏa giá trị văn hóa, sản phẩm đặc trưng của cao nguyên trắng

Bà Phạm Thị Non, Phó Chủ tịch UBND Xã Bắc Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: Tuấn Khôi/TTXVN

Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo một số sở, ngành.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Non - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hà khẳng định, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2026 là dịp để địa phương giới thiệu những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc trưng của cao nguyên trắng tới du khách gần xa.

Festival năm nay là chuỗi sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa quý báu. Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 19 – di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nơi hội tụ của những vận động viên đua ngựa chân trần dũng mãnh, mang đậm tinh thần phóng khoáng của con người cao nguyên. Bên cạnh đó, du khách sẽ lần đầu được chiêm ngưỡng màn đồng diễn múa Gậy sinh tiền của 1.000 học sinh nhằm hướng tới xác lập kỷ lục Guinness; được trải nghiệm “Một ngày làm nông dân cao nguyên” tại các nhà vườn Mận và hòa mình vào không gian chợ đêm, chợ phiên vùng cao náo nhiệt.

Vòng loại Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 19 xã Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Tuấn Khôi/TTXVN

Bên cạnh đó, Festival còn chú trọng bảo tồn và giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống thông qua hoạt động trình diễn nghề thủ công như thêu, dệt, vẽ sáp ong trên thổ cẩm của các dân tộc Mông, Phù Lá, Dao. Du khách được trải nghiệm không gian tại di tích Quốc gia Dinh Hoàng A Tưởng được thiết kế để du khách có thể trực tiếp tham gia, tìm hiểu quy trình sản xuất thủ công, từ đó gia tăng giá trị trải nghiệm.

Festival diễn ra từ ngày 23/5 đến 31/5/2026 tại nhiều địa điểm như Sân vận động trung tâm xã, Chợ Văn hóa Bắc Hà, Dinh Hoàng A Tưởng và các tuyến phố chính.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: Tuấn Khôi/TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, các lượt đua vòng loại Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 19 diễn ra. Tiếng vó ngựa trên đường đua cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tạo nên sức hấp dẫn cho ngày hội văn hóa, thể thao đặc sắc của vùng cao nguyên trắng. Năm nay, giải đấu quy tụ 93 vận động viên đua ngựa đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh để chọn ra 32 tay đua xuất sắc vào vòng Chung kết.

Ngoài ra, giải còn có sự tham gia của các đoàn đua đến từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hà Nội./.