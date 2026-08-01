Lãnh sự danh dự là "cánh tay nối dài" của hệ thống đối ngoại Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Đức – TTXVN Tại buổi tiếp, thay mặt các Lãnh sự danh dự, ông Georgios Christophides, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Síp, bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị của Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Ông chia sẻ đây là lần đầu tiên các Lãnh sự danh dự từ khắp nơi trên thế giới được trực tiếp gặp mặt tại Việt Nam để tham dự Hội nghị; thăm, làm việc và khảo sát tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Những trải nghiệm sinh động tại các địa phương năng động đã giúp các đại biểu cảm nhận rõ nét tầm vóc mới, sự phát triển vượt bậc của hệ thống hạ tầng và sức sống kinh tế mạnh mẽ của đất nước Việt Nam. Ông khẳng định mạng lưới Lãnh sự danh dự sẽ luôn đồng hành như những thành viên của đại gia đình Việt Nam, nỗ lực làm cầu nối đưa các nguồn lực tài chính, công nghệ xanh, công nghệ cao về Việt Nam, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ công dân theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đại biểu đoàn Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chúc mừng thành công của Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai và trân trọng cảm ơn những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của các Lãnh sự danh dự trong nhiều năm qua trên các lĩnh vực bảo hộ công dân, thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa.

Bộ trưởng khẳng định các Lãnh sự danh dự là một bộ phận đặc biệt, là "cánh tay nối dài" không thể thiếu của hệ thống đối ngoại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ bức tranh toàn cảnh về những thành tựu vượt bậc của Việt Nam sau 40 năm đổi mới kể từ năm 1986. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 45 nước, bao gồm toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về kinh tế, Việt Nam đã vươn lên nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) kết nối các đối tác chiếm tới 95% GDP toàn cầu. Kim ngạch thương mại năm nay dự kiến vượt mốc 1.000 tỷ USD, đưa Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3 trong các nước ASEAN về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Đặc biệt, công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu ngoạn mục khi tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 60% - 70% năm 1986 xuống chỉ còn 1,3% theo chuẩn nghèo đa chiều khắt khe hơn cả tiêu chuẩn chung của Liên hợp quốc.

Bên cạnh các thành tựu, Bộ trưởng cũng chia sẻ những thách thức Việt Nam đang nỗ lực vượt qua, như chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nền kinh tế chủ yếu tập trung vào gia công lắp ráp, chi phí nhân công thấp. Chính vì vậy, Việt Nam đang khẩn trương chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Bộ trưởng nhấn mạnh hai mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa và đạt mức thu nhập trung bình cao vững chắc; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Bộ trưởng đề nghị các Lãnh sự danh dự cùng đồng hành triển khai công tác theo ba định hướng lớn. Một là chủ động nghiên cứu và nắm vững các chủ trương, chính sách của Việt Nam, đặc biệt là các chính sách, định hướng phát triển thương mại, kinh tế - xã hội và chuyển đổi số để thực hiện tốt công tác của các Lãnh sự danh dự. Hai là tích cực thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và kết nối cơ hội hợp tác thực chất, làm cầu nối thắt chặt sự tin cậy chiến lược, chủ động phát hiện và đưa các nguồn lực quốc tế phù hợp nhất, đặc biệt là công nghệ xanh, công nghệ cao và tài chính về Việt Nam. Ba là tăng cường quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam; thúc đẩy giao lưu nhân dân và tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước sở tại.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Bộ Ngoại giao, trực tiếp là Cục Lãnh sự và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sẽ luôn đồng hành, giữ các kênh thông tin thông suốt và hỗ trợ kịp thời để tháo gỡ mọi khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các Lãnh sự danh dự hoàn thành sứ mệnh cao quý của mình.

Buổi tiếp xã giao đã khép lại chuỗi sự kiện của Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai, mở ra một chương hợp tác mới đầy năng động và thực chất./.