Lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô động viên công nhân thi công xuyên Tết

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng động viên công nhân làm việc xuyên Tết. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Theo đại diện nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Mễ Trì, công trình có tổng mức đầu tư hơn 255 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Ngay sau lễ khởi công, ban chỉ huy công trường được kiện toàn với đầy đủ nhân sự chủ chốt; máy móc, thiết bị được huy động đồng bộ để triển khai các hạng mục chính.

Hiện dự án tổ chức 4 mũi thi công đào đất, huy động 14 máy đào cùng 80 xe vận chuyển, đạt sản lượng khoảng 10.000m³/ngày đêm. Song song đó, các tổ đội tập trung thi công dầm mũ, mái kè, lắp đặt cống đầu nối và hệ thống tiêu thoát nước. Mục tiêu hoàn thành đào lòng hồ trước 15/4 và cơ bản hoàn tất các hạng mục trọng tâm trước mùa mưa 2026. Việc duy trì thi công trong dịp Tết giúp công trường giữ nhịp độ, sớm ổn định tổ chức và đẩy nhanh tiến độ.

Tại Dự án hồ điều hòa Phú Đô, các hạng mục cũng được triển khai đồng loạt. Công trình từng bước hoàn thiện hệ thống điều tiết nước theo quy hoạch, tăng khả năng trữ nước, cải thiện môi trường và giảm thiểu úng ngập khu vực phía Tây thành phố. Hồ có dung tích điều tiết khoảng 0,93 triệu m³, kết nối với tuyến kênh Mai Dịch – Phú Đô và kênh Mỹ Đình – Tân Mỹ; tiêu nước tự chảy ra sông Nhuệ khi mực nước thấp, đồng thời vận hành bơm khi mực nước dâng cao. Khi hoàn thành, dự án sẽ xử lý 8 điểm ngập, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu.

Ban Quản lý dự án phát động “Chiến dịch 80 ngày đêm” với quyết tâm tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, Tết, phấn đấu đưa công trình vào vận hành trước 30/4/2026. Không khí lao động khẩn trương thể hiện rõ tinh thần tăng tốc, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị thi công chú trọng chăm lo đời sống công nhân trong dịp Tết. Doanh nghiệp chi trả lương, thưởng đầy đủ trước kỳ nghỉ; người làm việc trong ngày Tết được hưởng tối thiểu 300% lương. Nhiều hoạt động như “Tết sum vầy”, “Bữa cơm tất niên” được tổ chức ngay tại công trường; quà Tết trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo không khí ấm áp, sẻ chia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các nhà thầu tiếp tục đặt yếu tố an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu; phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ người lao động, bảo đảm mọi công nhân yên tâm gắn bó lâu dài.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao quà, chúc Tết và động viên lực lượng thi công đang làm việc xuyên Tết. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự đồng hành của tổ chức Công đoàn Thủ đô đối với người lao động – những người đang ngày đêm góp sức để các công trình dân sinh sớm hoàn thành, phục vụ cộng đồng và phát triển đô thị bền vững.

Trước đó, tối 29 Tết (16/2), ông Nguyễn Văn Thắng đã đến thăm, chúc Tết đoàn viên, công nhân lao động Xí nghiệp Ba Đình (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) và trao 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) tới công nhân đang làm nhiệm vụ./.